Attacco hacker a Holcim: rubati 360 GB di dati, minacciata la pubblicazione

Secondo quanto comunicato dal gruppo, i sistemi di controllo industriale, gli stabilimenti produttivi e le reti logistiche non sarebbero stati coinvolti nell'attacco. Le attività aziendali e le forniture ai clienti proseguono senza restrizioni. Dopo aver scoperto l'intrusione, gli esperti di sicurezza informatica di Holcim hanno adottato misure per contenere l'incidente e avviato un'indagine per chiarirne la portata.

Stando a «Inside IT», il gruppo Emperador sarebbe attivo soltanto da agosto e avrebbe già messo a segno circa 80 attacchi informatici. La banda ricorre alla tecnica del ransomware, una forma di attacco che può prevedere una doppia estorsione: i criminali sottraggono i dati e contemporaneamente cifrano i sistemi informatici della vittima, chiedendo un riscatto per ripristinarne l'accesso e minacciando di diffondere le informazioni rubate.