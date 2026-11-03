AVS, per alcuni la 13esima sarà inferiore

BERNA - L'importo della 13esima rendita AVS non sarà necessariamente uguale a quello della 12esima. Quest'anno sarà inferiore per i beneficiari che sono andati in pensione di recente e per alcune coppie sposate. Oggi a Berna l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha fornito alcuni dettagli sui primi versamenti previsti per dicembre.