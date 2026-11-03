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AVS, per alcuni la 13esima sarà inferiore

La rendita sarà versata, a dicembre, in proporzione a quelle erogate nel corso dell'anno. Anche per le coppie sposate potrebbe essere più bassa
AVS, per alcuni la 13esima sarà inferiore
TiPress
Fonte Ats
di Redazione
AVS, per alcuni la 13esima sarà inferiore
La rendita sarà versata, a dicembre, in proporzione a quelle erogate nel corso dell'anno. Anche per le coppie sposate potrebbe essere più bassa

BERNA - L'importo della 13esima rendita AVS non sarà necessariamente uguale a quello della 12esima. Quest'anno sarà inferiore per i beneficiari che sono andati in pensione di recente e per alcune coppie sposate. Oggi a Berna l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha fornito alcuni dettagli sui primi versamenti previsti per dicembre.

La 13esima rendita sarà versata in proporzione a quelle erogate nel corso dell'anno. Una persona che è andata in pensione a partire dal 1° luglio percepirà quindi una tredicesima rendita pari alla metà di una rendita mensile, hanno spiegato i responsabili dell'UFAS alla stampa.

La tredicesima rendita potrebbe risultare inferiore anche per le coppie sposate. Quando anche il secondo coniuge va in pensione, entra in gioco il massimale applicabile alle persone sposate, il che può comportare una riduzione dell'importo della tredicesima rendita, ha dichiarato il vicedirettore dell'UFAS Mathieu Erb.

Le tredicesime rendite potrebbero invece risultare più vantaggiose in caso di decesso di uno dei coniugi pensionati. In questo caso, la rendita del vedovo viene ricalcolata e, a seconda del suo importo, maggiorata del 20%. Inoltre, il limite massimo non si applica più, il che può comportare un aumento dell'importo della tredicesima rendita alla fine dell'anno.

Rendita media di 1'580 franchi
Le tredicesime saranno versate tra il 3 e il 4 dicembre, ha precisato Natalia Weideli-Bacci, presidente della Conferenza delle casse cantonali di compensazione. La maggior parte delle casse verserà due importi separati nello stesso giorno. Alcune effettueranno un unico versamento.

Quest'anno ne beneficeranno circa 2,7 milioni di persone. Tra queste, un terzo risiede all'estero. Queste ultime percepiranno tredicesime molto più basse, con una media di 702 franchi, contro i 1'969 in Svizzera.

In generale, gli elvetici residenti all'estero hanno versato meno contributi nel corso della loro vita, ha spiegato Erb. La media totale è stimata a 1'580 franchi e le tredicesime versate a dicembre ammontano complessivamente a 4,28 miliardi di franchi.

Ricalcolo per vedovanza
La tredicesima non si applica ad altre assicurazioni sociali come l'AI o la rendita di vedovanza, ha ricordato l'UFAS. L'organismo ha invece rivisto i propri calcoli per il caso di decesso di uno dei coniugi.

Le vedove e i vedovi, al raggiungimento dell'età pensionabile, possono decidere se mantenere la rendita di vedovanza o passare a quella AVS. Viene privilegiata la versione più vantaggiosa.

Il 29 novembre la popolazione dovrà pronunciarsi sul finanziamento della tredicesima. Il Governo propone di aumentare l'IVA di 0,4 punti percentuali. I versamenti delle rendite aggiuntive saranno effettuati a prescindere dall'esito della votazione, secondo la ministra della sanità Elisabeth Baume-Schneider.

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