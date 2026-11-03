La SRF condanna i reati sessuali, ma dal 2022 ha in organico un condannato per abusi su minorenni

Il caso Jucker

Nei giorni scorsi si è alzato un polverone attorno alla figura di Hans Jucker: il commentatore di culto, al servizio della SRF dal 1965 al 2011, era stato condannato nel 1971 per atti sessuali con diversi ragazzini, circostanza resa pubblica ora nella biografia di Willi Fegble. Poco dopo la diffusione delle accuse, Wille è intervenuta su LinkedIn dicendosi scioccata. «Prima di tutto penso ai bambini e alle vittime, a cui è stata inflitta una sofferenza», ha scritto, annunciando che l'azienda intende fare luce a fondo sui fatti. «Le sue azioni erano e restano in assoluta contraddizione con i valori della nostra impresa e con le nostre direttive», ha aggiunto a proposito di Jucker. «Anche se questo caso risale a quasi mezzo secolo fa: la SSR si assume la propria responsabilità».