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La SRF condanna i reati sessuali, ma dal 2022 ha in organico un condannato per abusi su minorenni

Non solo Hans Jucker: fa discutere anche il caso di un produttore, che ora sarebbe stato licenziato
La SRF condanna i reati sessuali, ma dal 2022 ha in organico un condannato per abusi su minorenni
SEVERIN BIGLER / SMF
Fonte 20min / Pascal Ruckstuhl, Fabrizio Bonazza
elaborata da Redazione
La SRF condanna i reati sessuali, ma dal 2022 ha in organico un condannato per abusi su minorenni
Non solo Hans Jucker: fa discutere anche il caso di un produttore, che ora sarebbe stato licenziato

ZURIGO - Mentre la direttrice generale della SSR Susanne Wille condannava «nel modo più netto» i fatti attribuiti all'ex telecronista sportivo Hans Jucker, la SRF aveva alle proprie dipendenze un produttore condannato nel 2002 per atti sessuali con minorenni.

Il caso Jucker
Nei giorni scorsi si è alzato un polverone attorno alla figura di Hans Jucker: il commentatore di culto, al servizio della SRF dal 1965 al 2011, era stato condannato nel 1971 per atti sessuali con diversi ragazzini, circostanza resa pubblica ora nella biografia di Willi Fegble. Poco dopo la diffusione delle accuse, Wille è intervenuta su LinkedIn dicendosi scioccata. «Prima di tutto penso ai bambini e alle vittime, a cui è stata inflitta una sofferenza», ha scritto, annunciando che l'azienda intende fare luce a fondo sui fatti. «Le sue azioni erano e restano in assoluta contraddizione con i valori della nostra impresa e con le nostre direttive», ha aggiunto a proposito di Jucker. «Anche se questo caso risale a quasi mezzo secolo fa: la SSR si assume la propria responsabilità».

La seconda vicenda
Ben più recente è invece la condanna di un altro giornalista televisivo svizzero. Nel 2002 un tribunale distrettuale del Canton Zurigo lo ha condannato a 14 mesi di detenzione con la condizionale per atti sessuali con minorenni in quattro casi. Due mesi li aveva trascorsi in carcere preventivo.

Le vittime avevano tra i 13 anni e tre quarti e i 15 anni. Lui ne aveva 29 e, secondo la sentenza, teneva una lista dei propri partner sessuali: la loro età doveva quindi essergli nota. La perizia psichiatrica aveva stabilito che non presentava una struttura pedofila e che non sussisteva rischio di recidiva.

Il ritorno in Germania, poi l'assunzione alla SRF
Dopo la condanna l'uomo ha lasciato la Svizzera ed è tornato in Germania, suo Paese d'origine. Anni più tardi è rientrato e ha poi trovato un impiego alla SRF. Dal 2022 lavora al Leutschenbach come produttore nella newsroom: i suoi contributi sono andati in onda in diversi telegiornali e nel frattempo ha anche ottenuto una promozione. Ancora nella seconda metà di ottobre un suo servizio di attualità è stato trasmesso in un notiziario della SRF.

L'azienda non commenta
Come si concilia tutto questo con le parole della direttrice generale? 20 Minuten ha girato la domanda all'emittente. «In linea di principio vale quanto segue: la SRF prende molto sul serio questi fatti e analizza con cura il modo in cui, all'epoca, la SRF ha agito come datore di lavoro in questo caso», si legge nella risposta. Anche per questo caso più recente verrà avviata un'analisi esterna.

«La persona da lei menzionata si trova in un rapporto di lavoro disdetto con la SRF», prosegue il servizio stampa. «Per ragioni di protezione della personalità la SRF non si esprime ulteriormente in merito. La SRF non commenta inoltre i processi interni e gli accertamenti in questioni di personale».

Secondo quanto comunicato dall'emittente, il rapporto di lavoro è ora stato disdetto. Resta quindi aperto se la disdetta del rapporto di lavoro abbia a che fare con la condanna oppure con la soppressione di 38 posti a tempo pieno, decisa nello stesso periodo. E resta aperto anche se, al momento dell'assunzione, la SRF fosse a conoscenza dei precedenti penali.

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