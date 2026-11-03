Le Anziane per il clima premiate dal Consiglio d'Europa

L'associazione si era distinta nell'aprile 2024 ottenendo una condanna della Svizzera dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), cosa che ha rappresentato una sentenza storica in materia di giustizia climatica. I giudici di Strasburgo avevano ritenuto che la Confederazione avesse violato i propri obblighi in materia di protezione della popolazione dagli effetti del cambiamento climatico.

Il Consiglio d'Europa ha elogiato la mobilitazione democratica e giuridica definendola esemplare, poiché dimostra come i cittadini possano avvalersi delle istituzioni per chiedere conto alle autorità pubbliche. L'iniziativa delle Anziane per il clima si basa su dati scientifici, azioni di sensibilizzazione e procedimenti giudiziari, con il sostegno di giuristi, ricercatori e Greenpeace Svizzera.