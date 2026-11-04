Padre e figlio di due anni trovati morti

WATTWIL - Un uomo di 33 anni e il figlio di due anni e mezzo sono stati trovati morti ieri sera, martedì 3 novembre, in una struttura ricettiva a Wattwil, nel Canton San Gallo. Secondo i primi accertamenti della polizia cantonale, il padre avrebbe ucciso il bambino con un'arma da fuoco, per poi togliersi la vita. Gli inquirenti ipotizzano un omicidio-suicidio.