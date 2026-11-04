Rubate biciclette per oltre 100'000 franchi
I responsabili del furto non sono ancora stati identificati. La Polizia cantonale argoviese ha aperto un'inchiesta.
OFTRINGEN - Un furto da oltre 100'000 franchi. È il bottino messo a segno da alcuni ladri che, nella notte tra martedì e mercoledì, si sono introdotti in un negozio di biciclette a Oftringen, nel Canton Argovia, portando via decine di mountain bike elettriche nuove di fabbrica.
Nel mirino è finito un negozio specializzato situato all'interno del centro commerciale Tychboden. Dopo aver forzato una porta d'ingresso, i ladri sono riusciti ad accedere allo spazio espositivo, dal quale hanno sottratto numerose e-bike.
Secondo le prime informazioni, il valore complessivo della refurtiva supera ampiamente i 100'000 franchi. Considerata la quantità di biciclette rubate, gli autori del colpo avrebbero utilizzato uno o più veicoli per trasportare la merce.
A scoprire il furto, questa mattina, è stato il personale del negozio. Gli investigatori ritengono che i ladri abbiano agito durante la notte precedente.
La Polizia cantonale argoviese ha aperto un'inchiesta per risalire ai responsabili.