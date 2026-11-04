Crans-Montana, il padre di una ferita: dalla Svizzera «una specie di ammissione di colpa»

Secondo Rubino la decisione potrebbe avere un peso anche sul piano delle trattative in corso con le autorità elvetiche dopo l'incendio, che ha provocato morti e feriti. «Secondo me ha un valore importante. Poi magari si ferma tutto lì. Ma, siccome siamo in trattativa, potrebbe essere un segnale positivo». Elsa era stata dimessa dall'ospedale Regina Margherita di Torino il 18 giugno scorso.

La soddisfazione di Regione Lombardia

La rinuncia del Governo svizzero a chiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute per i ragazzi italiani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana viene accolta «con soddisfazione» dalla Regione Lombardia. «È una scelta di buonsenso e sensibilità, che va nella direzione da noi auspicata e ribadita con fermezza fin dall'inizio di questa vicenda», dichiarano il presidente Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, commentando la decisione comunicata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.