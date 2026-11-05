4,36 miliardi di euro a favore dell'Ucraina
L'Unione europea rafforza il sostegno finanziario e militare all'Ucraina in vista di un nuovo inverno di guerra.
BRUXELLES - «Mentre la Russia continua i suoi attacchi incessanti, l'Ucraina sta per affrontare il suo quinto inverno in guerra. E mentre proseguono gli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina, continua anche il sostegno incondizionato dell'Ue».
«Oggi stiamo erogando un pacchetto di 4,36 miliardi di euro a favore dell'Ucraina», ha annunciato su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
La tranche comprende 3,7 miliardi di euro relativi alla seconda tranche dell'assistenza macrofinanziaria (Mfa) concordata per il 2026 e 658 milioni di euro nell'ambito della componente «difesa» del prestito.
L'erogazione odierna a titolo di sostegno al bilancio è la seconda delle tre previste per il 2026 al fine di far fronte alle esigenze finanziarie dell'Ucraina sotto forma di assistenza macrofinanziaria, per un importo complessivo di 8,35 miliardi di euro. L'assistenza macrofinanziaria si basa su un memorandum d'intesa che definisce i presupposti, le riforme e le misure politiche connesse all'operazione.
Gli ulteriori 658 milioni di euro rappresentano il settimo versamento destinato alla difesa. I fondi sosterranno l'acquisto di droni, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni per la difesa aerea dell'Ucraina.
Per il resto del 2026, sono disponibili 25,2 miliardi di euro di aiuti finanziari dell'Ue a favore dell'Ucraina. Tale importo comprende circa 20,9 miliardi di euro da erogare nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, di cui 11,9 miliardi destinati a sostenere la capacità industriale della difesa ucraina e 9,0 miliardi a titolo di sostegno al bilancio.