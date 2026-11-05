RUSSIA
«La Russia non c'entra»
Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di coinvolgimento negli attacchi informatici ai danni dei supermercati europei.
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Fonte Ats Ans
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«La Russia non c'entra»
Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di coinvolgimento negli attacchi informatici ai danni dei supermercati europei.
«La Russia non c'entra»
Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di coinvolgimento negli attacchi informatici ai danni dei supermercati europei.
MOSCA - Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha definito «assurde» le accuse secondo cui gruppi di hacker filorussi sarebbero dietro i recenti attacchi informatici contro i sistemi di refrigerazione dei supermercati in alcuni Paesi europei.
«Queste sono affermazioni assurde. Come sempre, non hanno fondamento, non hanno prove», ha dichiarato Peskov citato da Tass. «E queste accuse infondate contro il nostro Paese, di un coinvolgimento in tutto questo, purtroppo, stanno diventando una tendenza persistente nei Paesi europei», ha sottolineato il portavoce del Cremlino.
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