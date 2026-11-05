«La Russia non c'entra»

«Queste sono affermazioni assurde. Come sempre, non hanno fondamento, non hanno prove», ha dichiarato Peskov citato da Tass. «E queste accuse infondate contro il nostro Paese, di un coinvolgimento in tutto questo, purtroppo, stanno diventando una tendenza persistente nei Paesi europei», ha sottolineato il portavoce del Cremlino.