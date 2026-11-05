FRANCIA
Per strada 600mila manifestanti
La mobilitazione nazionale conferma la forte adesione alle rivendicazioni promosse dai sindacati.
IMAGO / Bestimage
Fonte Ats Ans
Per strada 600mila manifestanti
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Per strada 600mila manifestanti
La mobilitazione nazionale conferma la forte adesione alle rivendicazioni promosse dai sindacati.
Per strada 600mila manifestanti
La mobilitazione nazionale conferma la forte adesione alle rivendicazioni promosse dai sindacati.
PARIGI - Sono 600'000 i manifestanti oggi in tutta la Francia, secondo i calcoli del ministero dell'Interno. Una cifra che rispecchia le previsioni, che avevano parlato di 500'000-700'000 persone ai cortei organizzati dai sindacati uniti.
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