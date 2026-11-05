«Non metto l'ananas sulla pizza», chef italiano licenziato

Tamburella ha sostenuto che il suo licenziamento sia avvenuto in violazione del Fair Work Act, affermando che la decisione sarebbe stata motivata, in parte, da un infortunio sul lavoro: l'uomo aveva infatti urtato un corrimano metallico, riportando la frattura della mano destra in due punti, ma la commissaria della Fair Work Commission, Jennifer Hunt, ha aggiunto che il ricorso è stato inoltrato troppo tardi e che non sussistono i presupposti per configurare "circostanze eccezionali".

A luglio il contratto di locazione è scaduto e quindi il locale ha chiuso. Oggi Tamburella lavora in un nuovo ristorante italiano, e nel suo menu l'ananas non esiste.