Lo sport ticinese in visita a Palazzo

Nicole Vallario

Nata a Lugano nel 2001, gioca come professionista nelle New York Sirens in PWHL, considerata la massima lega femminile al mondo di hockey su ghiaccio. Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha conquistato la medaglia di bronzo con la Nazionale svizzera.



Murat Pelit

Classe 1982, è originario di Stabio. Dopo aver rappresentato la Svizzera nello sci alpino paralimpico ai Giochi invernali del 2018 e del 2022, lo scorso mese di settembre si è laureato Campione del Mondo nel tiro a volo paralimpico ai Mondiali di Changwon, in Corea del Sud.



Paola Stampanoni

Nata nel 1985 e originaria di Capriasca, è una podista che negli anni si è specializzata nelle gare vertical, che si sviluppano in salita. Il 18 settembre 2026 si è laureata Campionessa del Mondo di Skyrunning Vertical a La Gomera (isole Canarie), migliorando gli argenti ottenuti ai Mondiali 2024 e agli Europei 2025.

