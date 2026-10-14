Lo sport ticinese in visita a Palazzo
Tre esponenti di punta dello sport ricevuti dal Consiglio di Stato: Nicole Vallario, Murat Pelit e Paola Stampanoni.
Tre esponenti di punta dello sport ricevuti dal Consiglio di Stato: Nicole Vallario, Murat Pelit e Paola Stampanoni.
BELLINZONA - Il Consiglio di Stato, guidato dalla Presidente Marina Carobbio Guscetti, ha ricevuto oggi a Palazzo delle Orsoline tre esponenti di punta dello sport ticinese: Nicole Vallario (hockey su ghiaccio), Murat Pelit (sci alpino e tiro paralimpico) e Paola Stampanoni (podismo). Ed è stata l'occasione, come si legge in una nota del governo, di rendere onore, in veste ufficiale, ai loro più recenti successi.
Consegnando un omaggio a nome del Governo, la Presidente Marina Carobbio Guscetti ha rivolto ai tre ospiti i migliori auguri per il loro futuro sportivo e per i prossimi appuntamenti agonistici.
Nicole Vallario
Nata a Lugano nel 2001, gioca come professionista nelle New York Sirens in PWHL, considerata la massima lega femminile al mondo di hockey su ghiaccio. Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha conquistato la medaglia di bronzo con la Nazionale svizzera.
Murat Pelit
Classe 1982, è originario di Stabio. Dopo aver rappresentato la Svizzera nello sci alpino paralimpico ai Giochi invernali del 2018 e del 2022, lo scorso mese di settembre si è laureato Campione del Mondo nel tiro a volo paralimpico ai Mondiali di Changwon, in Corea del Sud.
Paola Stampanoni
Nata nel 1985 e originaria di Capriasca, è una podista che negli anni si è specializzata nelle gare vertical, che si sviluppano in salita. Il 18 settembre 2026 si è laureata Campionessa del Mondo di Skyrunning Vertical a La Gomera (isole Canarie), migliorando gli argenti ottenuti ai Mondiali 2024 e agli Europei 2025.