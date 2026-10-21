BERNA
Preme sull'acceleratore e si schianta contro un muro: morto un 77enne
L’uomo stava uscendo da un parcheggio quando si è verificato l’incidente. Alcuni passanti sono intervenuti tempestivamente, estraendolo dall’abitacolo, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto.
Polizia cantonale Berna
Fonte Polizia cantonale Berna
Preme sull'acceleratore e si schianta contro un muro: morto un 77enne
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Preme sull'acceleratore e si schianta contro un muro: morto un 77enne
L’uomo stava uscendo da un parcheggio quando si è verificato l’incidente. Alcuni passanti sono intervenuti tempestivamente, estraendolo dall’abitacolo, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto.
Preme sull'acceleratore e si schianta contro un muro: morto un 77enne
L’uomo stava uscendo da un parcheggio quando si è verificato l’incidente. Alcuni passanti sono intervenuti tempestivamente, estraendolo dall’abitacolo, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto.
NIDAU (BE) - Stava per lasciare un parcheggio a Nidau, nel Canton Berna, quando, per motivi ancora da chiarire, ha improvvisamente accelerato, finendo con l’auto contro la facciata di un edificio. L’impatto, avvenuto ieri sera, è stato fatale per un 77enne svizzero, residente nel cantone.
Alcuni passanti si sono precipitati in suo aiuto, riuscendo a estrarlo dall’abitacolo e tentando di rianimarlo. Ma, nonostante gli sforzi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
I tratti stradali interessati sono rimasti chiusi per circa quattro ore per consentire le operazioni legate all'incidente.
La Polizia cantonale bernese, sotto la direzione della Procura competente, ha avviato un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
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