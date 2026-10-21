Una politica combatte contro cioccolato e orsetti gommosi alla cassa

Per i dettaglianti la responsabilità spetta ai genitori

Anche la Federazione svizzera dei grandi distributori, l'associazione che rappresenta gli interessi di Coop, Migros e Denner, guarda con scetticismo all'iniziativa. La proposta interviene «in modo molto forte» sull'assortimento e sull'organizzazione dei negozi, afferma il portavoce Manuel Toma a 20 Minuten. «Inoltre è estremamente dubbio che questa misura abbia un effetto percepibile sull'alimentazione dei bambini.»

Secondo Toma, l'offerta alle casse dei negozi rappresentati dalla Federazione svizzera dei grandi distributori è varia e comprende spesso alternative come snack salati o frutta secca. «Articoli come frutta e verdura sono molto impegnativi da gestire e per questo non sono adatti, tra l'altro, all'area delle casse.» In molte filiali, inoltre, sono presenti casse self-service senza dolciumi.