Crisi familiari e pistole in casa: verso l’obbligo di confisca

Secondo la CAG-S, e prima di lei la consorella del Nazionale, occorre intervenire anche nella lotta ai reati seriali contro il patrimonio, quali il furto e la rapina. Considera insufficienti le attuali possibilità di prevenire quelli da parte di autori seriali noti. Ha pertanto approvato anche un'iniziativa parlamentare di Rémy Wyssmann (UDC/SO) in tal senso, con 7 voti a 3 e un'astensione. Essa mira ad agevolare la detenzione provvisoria di teppisti e altri delinquenti recidivi.