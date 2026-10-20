Prometteva guadagni con le criptovalute: svizzero arrestato in Spagna

La polizia era stata informata della presenza del ricercato a Ciutadella, nella parte occidentale dell'isola. Gli investigatori hanno così organizzato un'operazione per rintracciarlo e impedirgli di lasciare nuovamente la zona.

Una volta individuato, gli agenti ne hanno accertato l'identità e proceduto all'arresto, comunicando l'avvenuto fermo al Tribunale di primo grado di Ciutadella e al Tribunale Nazionale di Madrid. Comparso davanti alla giudice di turno, l'uomo è stato posto in custodia cautelare in carcere, in attesa del trasferimento.