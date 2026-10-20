Pastore abusa di una decina di donne. La Chiesa sapeva ma non è intervenuta

ZURIGO - Per anni avrebbe abusato di diverse donne, ma nemmeno quando le accuse raggiunsero i vertici ecclesiastici la sua carriera si fermò. È il caso di un pastore della Chiesa evangelica riformata, la cui vicenda sta imbarazzando il Cantone di Zurigo. Il prelato è accusato di abusi sessuali, fisici e psicologici ai danni di almeno dieci donne tra il 1992 e il 2006. Ora, a distanza di anni, le autorità religiose riconoscono le proprie mancanze e chiedono pubblicamente scusa alle vittime.