Cannabis sintetica nelle sigarette elettroniche: l’allarme in Svizzera
I cosiddetti "Baller Liquids", liquidi colorati contenenti cannabinoidi sintetici, si stanno diffondendo nelle scuole di Germania e Francia. Si registrano già i primi casi anche a Zurigo e San Gallo.
ZURIGO - Li chiamano Baller Liquids, Zombie Liquids o Knaller Liquids. Si presentano in confezioni dai colori sgargianti e si trovano online a partire da 15 euro. Dietro l’aspetto accattivante si nascondono però liquidi per sigarette elettroniche contenenti cannabinoidi sintetici, sostanze che possono provocare effetti imprevedibili. Il fenomeno sta prendendo piede soprattutto nei cortili delle scuole in Germania e Francia.
Non mancano gli episodi preoccupanti: giovani, anche giovanissimi, sono stati soccorsi direttamente durante la ricreazione e trasportati al pronto soccorso. Dall’inizio dell’anno, i media tedeschi e francesi e i social network riportano sempre più spesso notizie sui rischi legati a questi prodotti.
La tendenza sembra aver raggiunto anche la Svizzera. «La Polizia cantonale di Zurigo conosce la problematica e ha registrato alcuni casi legati a questo tipo di sostanza stupefacente», spiega a 20 Minuten il portavoce della polizia zurighese Florian Frei.
Situazioni analoghe sono note anche a San Gallo. «Finora la Polizia cantonale sangallese ha effettuato solo pochi sequestri di C-Liquids, ovvero liquidi per vaporizzatori destinati alle sigarette elettroniche», afferma il portavoce Simon Anderhalden. In alcuni casi, precisa, può capitare di sequestrare anche quantitativi più consistenti in un’unica operazione, per esempio quando si cerca di impedire o portare alla luce un’attività di spaccio.
«Anche un solo tiro può avere effetti imprevedibili»
I liquidi contenenti cannabinoidi sintetici possono essere inseriti nelle sigarette elettroniche e inalati. Gli effetti possono manifestarsi nel giro di pochi secondi. I prodotti sembrano rivolgersi soprattutto agli adolescenti, ma il consumo può avere conseguenze ben più gravi di uno sballo momentaneo: alcuni ragazzi perdono conoscenza e finiscono al pronto soccorso.
La polizia dell’Alta Franconia, in Baviera, mette in guardia dai rischi: «A prima vista sembrano innocui. Ma non lo sono». Non si tratta infatti di normali aromi, bensì di sostanze stupefacenti. Anche un solo tiro può provocare effetti imprevedibili. Le autorità invitano in particolare i genitori a prestare attenzione ai propri figli e, se necessario, ad affrontare apertamente con loro il tema.
In un video-documentario, il settimanale tedesco Der Spiegel descrive così gli effetti dei Baller Liquids: quando si aspira dalla sigaretta elettronica, il liquido viene vaporizzato e la sostanza raggiunge rapidamente il cervello attraverso i polmoni. Ne può derivare uno sballo breve ma intenso, caratterizzato da una forte euforia oppure da uno stato di stordimento.
Le conseguenze, tuttavia, possono essere molto più serie: perdita improvvisa di coscienza, tachicardia, vomito, attacchi di panico e collasso circolatorio, potenzialmente anche mortale. La fase acuta dura generalmente dai 15 ai 30 minuti. Proprio la brevità dell’effetto spinge alcuni consumatori a ripetere subito l’assunzione, aumentando il rischio di sviluppare una dipendenza.
In vendita anche nei chioschi vicino alle scuole
I Baller Liquids non si acquistano soltanto online. Anche alcuni chioschi cercano di approfittare della crescente popolarità del prodotto.
A Essen, in Germania, un giornalista della Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) ha seguito questo mese un controllo di polizia in diversi chioschi del centro, con particolare attenzione agli esercizi situati nei pressi delle scuole. «Il gruppo destinatario dei variopinti Baller Liquids è presumibilmente costituito dagli studenti», osserva il quotidiano.
Anche in Francia la diffusione della sostanza è già motivo di preoccupazione, come riferisce l’emittente TF1. Il tecnico di laboratorio parigino Jean-Claude Alvarez mostra numerosi prodotti dai colori vivaci sequestrati a minorenni, alcuni dei quali sono stati ricoverati in ospedale e, in determinati casi, hanno persino dovuto essere rianimati.
«In questi prodotti, trovati in possesso degli studenti, avrebbe dovuto esserci soltanto nicotina. Invece abbiamo individuato sei diversi cannabinoidi», spiega Alvarez.
Secondo il laboratorio, i cannabinoidi sintetici possono essere fino a 200 volte più potenti della cannabis tradizionale. Le conseguenze sul cervello possono essere importanti: «Si va dai problemi di memoria fino a psicosi gravi».