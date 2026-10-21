Rémy Wyssmann si candida per il Consiglio federale

Nel suo comune di residenza, Kriegstetten (SO), è stato membro del Consiglio comunale dal 2016 al 2023. Wyssmann è inoltre membro del comitato direttivo delle associazioni "Assicurati Svizzera" e "Pro Svizzera". È sposato e padre di due figli adulti.

Negli ultimi anni, il 59enne si è fatto conoscere nel Canton Soletta soprattutto per aver combattuto, a volte con veemenza, diverse iniziative cantonali sottoposte a votazione. La Cancelleria di Stato solettese ha addirittura accusato i comitati del "no" di diffondere disinformazione durante le campagne referendarie del settembre 2025 e del febbraio 2026. Wyssmann faceva parte di entrambi i comitati.