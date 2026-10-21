PostFinance bocciata sulle impronte vocali: serve il consenso esplicito dei clienti

L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) aveva ritenuto nel maggio 2025 che questa pratica violasse la legge, poiché per registrare i dati serve un consenso esplicito. I giudici di San Gallo hanno seguito questa opinione, ritenendo la pratica di PostFinance non conforme alle normative vigenti. L'azienda presumeva invece da parte sua un accordo tacito, quando i clienti non reagiscono al messaggio automatico.

Il TAF ha innanzitutto rilevato che le impronte vocali sono dati biometrici particolarmente sensibili e che, secondo la legge sulla protezione dei dati, il loro trattamento richiede un consenso esplicito della persona interessata. Il semplice fatto che il cliente continui a parlare dopo il messaggio automatico non può essere considerata un'approvazione: tale cosiddetta soluzione di opting-out rappresenta una lesione della personalità. Secondo il tribunale gli interessi di sicurezza, efficienza e persino i risparmi dell'ordine di 720'000 franchi avanzati da PostFinance non bastano a giustificare la lesione.