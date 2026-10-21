Va al cinema e rimane chiusa dentro dopo l'ultimo film

Come in un film

Rimasta bloccata nell'edificio, la donna ha deciso di chiamare la polizia. «Anche loro hanno riso al telefono, poi hanno chiamato il gestore perché venisse ad aprirmi», ha spiegato. Nell'attesa, Manisha ha scelto di prendere la situazione con filosofia, approfittandone per esplorare il cinema deserto e immortalare l'insolita esperienza con foto e video. «Sembrava un film di Fantozzi, non mi era mai successo in vita mia», ha scherzato.

Una storia a lieto fine

Dopo un'attesa compresa tra i 30 minuti e un'ora, il gestore del cinema è finalmente arrivato per liberarla. «Si è subito scusato, mi ha offerto una bottiglia d'acqua e ci abbiamo riso sopra», ha raccontato la 37enne.