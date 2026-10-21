Va al cinema e rimane chiusa dentro dopo l'ultimo film
Una donna è rimasta chiusa in un cinema a Bulle, dopo la proiezione dell’ultimo film della serata. Ha scelto di ridere della sua disavventura, che si è conclusa bene.
Una donna è rimasta chiusa in un cinema a Bulle, dopo la proiezione dell’ultimo film della serata. Ha scelto di ridere della sua disavventura, che si è conclusa bene.
BULLE (FR) - Una serata al cinema si è trasformata in una disavventura decisamente insolita per Manisha, 37enne appassionata della settima arte. Lunedì sera, la donna si era recata da sola al cinema Le Prado di Bulle, nel Canton Friburgo, decidendo di assistere a ben due proiezioni. Ma dopo l'ultimo film, «Les Misérables», si è ritrovata chiusa all'interno della struttura.
Poco prima di mezzanotte, terminata la proiezione, Manisha si era recata in bagno prima di tornare a casa. «In quel momento ho visto le luci spegnersi e ho sentito un rumore di chiavi su una porta», ha raccontato a 20 Minutes. Inizialmente incredula, la 37enne ha presto realizzato che il personale aveva chiuso il cinema senza accorgersi della sua presenza.
Come in un film
Rimasta bloccata nell'edificio, la donna ha deciso di chiamare la polizia. «Anche loro hanno riso al telefono, poi hanno chiamato il gestore perché venisse ad aprirmi», ha spiegato. Nell'attesa, Manisha ha scelto di prendere la situazione con filosofia, approfittandone per esplorare il cinema deserto e immortalare l'insolita esperienza con foto e video. «Sembrava un film di Fantozzi, non mi era mai successo in vita mia», ha scherzato.
Una storia a lieto fine
Dopo un'attesa compresa tra i 30 minuti e un'ora, il gestore del cinema è finalmente arrivato per liberarla. «Si è subito scusato, mi ha offerto una bottiglia d'acqua e ci abbiamo riso sopra», ha raccontato la 37enne.
La donna ha ammesso di essersi trattenuta fino alla fine dei titoli di coda e di aver impiegato un po' di tempo prima di lasciare la sala. Secondo il suo racconto, nessuno sarebbe passato a verificare che tutti gli spettatori fossero usciti. «Oppure ci siamo incrociati quando sono andata in bagno», ha ipotizzato.
Nonostante l'imprevisto, Manisha non serba alcun rancore nei confronti del personale del Le Prado e assicura che continuerà a frequentare il cinema. Contattata da 20 Minutes, la direzione della struttura ha preferito non commentare l'accaduto.