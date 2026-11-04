All'USI la lunga notte delle Midterm

LUGANO - L'Università della Svizzera italiana ha dedicato la notte tra martedì e mercoledì alle elezioni di metà mandato americane. L'appuntamento, intitolato "Election Night USA: Midterm Elections 2026", si è tenuto a partire dalle 23 di martedì 3 novembre nell'Auditorium del Campus Ovest a Lugano, con l'obiettivo di seguire e analizzare in diretta i risultati del voto.