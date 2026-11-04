All'USI la lunga notte delle Midterm
Studenti e interessati hanno seguito dalle 23 lo scrutinio elettorale statunitense
Studenti e interessati hanno seguito dalle 23 lo scrutinio elettorale statunitense
LUGANO - L'Università della Svizzera italiana ha dedicato la notte tra martedì e mercoledì alle elezioni di metà mandato americane. L'appuntamento, intitolato "Election Night USA: Midterm Elections 2026", si è tenuto a partire dalle 23 di martedì 3 novembre nell'Auditorium del Campus Ovest a Lugano, con l'obiettivo di seguire e analizzare in diretta i risultati del voto.
Le Midterm rappresentano un passaggio cruciale per gli equilibri politici statunitensi, con una posta in palio elevata: il controllo della Camera dei rappresentanti e del Senato.
Il risultato della notte, con la sonora sconfitta di Donald Trump, determina un cambio radicale nei rapporti di forza al Congresso e nella capacità dell'amministrazione repubblicana di portare avanti la propria agenda nei due anni successivi, con possibili ripercussioni anche sulle relazioni internazionali.
La serata si è aperta con un'introduzione di Jean-Patrick Villeneuve, professore ordinario presso la Facoltà di comunicazione, cultura e società dell'USI, cui sono seguiti brevi interventi di alcuni ospiti invitati, dedicati al funzionamento del sistema elettorale statunitense, alle principali sfide del voto e ai possibili scenari politici.
Dopo gli interventi, i partecipanti hanno potuto seguire in diretta sulla CNN lo spoglio della notte elettorale, accompagnato da commenti e analisi man mano che i risultati emergevano.