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LUGANO

All'USI la lunga notte delle Midterm

Studenti e interessati hanno seguito dalle 23 lo scrutinio elettorale statunitense
All'USI la lunga notte delle Midterm
Ti-Press (Francesca Agosta)
di Redazione
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All'USI la lunga notte delle Midterm
Studenti e interessati hanno seguito dalle 23 lo scrutinio elettorale statunitense

LUGANO - L'Università della Svizzera italiana ha dedicato la notte tra martedì e mercoledì alle elezioni di metà mandato americane. L'appuntamento, intitolato "Election Night USA: Midterm Elections 2026", si è tenuto a partire dalle 23 di martedì 3 novembre nell'Auditorium del Campus Ovest a Lugano, con l'obiettivo di seguire e analizzare in diretta i risultati del voto.

Le Midterm rappresentano un passaggio cruciale per gli equilibri politici statunitensi, con una posta in palio elevata: il controllo della Camera dei rappresentanti e del Senato.

Il risultato della notte, con la sonora sconfitta di Donald Trump, determina un cambio radicale nei rapporti di forza al Congresso e nella capacità dell'amministrazione repubblicana di portare avanti la propria agenda nei due anni successivi, con possibili ripercussioni anche sulle relazioni internazionali.

La serata si è aperta con un'introduzione di Jean-Patrick Villeneuve, professore ordinario presso la Facoltà di comunicazione, cultura e società dell'USI, cui sono seguiti brevi interventi di alcuni ospiti invitati, dedicati al funzionamento del sistema elettorale statunitense, alle principali sfide del voto e ai possibili scenari politici.

Dopo gli interventi, i partecipanti hanno potuto seguire in diretta sulla CNN lo spoglio della notte elettorale, accompagnato da commenti e analisi man mano che i risultati emergevano.

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