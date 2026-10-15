Turismo ed enogastronomia: conoscere il Ticino attraverso i suoi sapori

Il Mendrisiotto e Basso Ceresio esprime bene questo legame. Nella regione più vitata del Ticino, itinerari tra i vigneti, visite in cantina, degustazioni e giornate di vendemmia avvicinano i visitatori al mondo del vino, ai suoi produttori e ai suoi paesaggi. Rassegne gastronomiche e agriesperienze completano l’offerta, valorizzando i sapori e le tradizioni del territorio. Grotti e ristoranti propongono prodotti locali e cucina regionale, mentre i mercati offrono ulteriori occasioni di incontro e scoperta. La vicinanza tra queste realtà consente di abbinare facilmente un’esperienza enogastronomica a un’escursione, alla visita di un nucleo storico o a una proposta culturale.



Questa varietà rappresenta una risorsa anche per distribuire meglio le presenze turistiche durante l’anno. Vendemmia, raccolti, produzioni stagionali, degustazioni e rassegne seguono un calendario che offre motivi di visita anche nei periodi nei quali la domanda turistica è meno intensa. Per generare ricadute durature, occorre però trasformare i singoli appuntamenti in occasioni di soggiorno, collegandoli all’ospitalità e alle altre attività disponibili nella regione. Un evento può così diventare il punto di partenza per trascorrere più tempo sul territorio.

