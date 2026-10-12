La politica che non sceglie più

Si alimenta così un circolo vizioso: più norme generano più adempimenti, controlli, strutture e personale chiamato a gestirli. E quando qualcosa non funziona, invece di correggere il sistema, aggiungiamo un altro tassello. Discutiamo allora della dimensione dello Stato e del numero dei suoi dipendenti, dimenticando che sono proprio i compiti e le procedure che gli affidiamo a determinarne il fabbisogno. Quando chiediamo uno Stato più leggero, e su questo siamo tutti d’accordo, dovremmo però avere anche la forza di provare a renderlo meno complicato. Nel frattempo, la politica rischia di perdere proprio ciò che dovrebbe distinguerla: la capacità di scegliere e di assumersene la responsabilità. Tutto diventa urgente, tutto richiede una risposta. Ma quando tutto è prioritario, nulla lo è veramente.