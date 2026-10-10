Ma un operaio comunale esiste ancora nel Quartiere di Gorduno?
Sandro Fora, Il Noce
Sandro Fora, Il Noce
Vorrei segnalare lo stato di totale abbandono in cui versa il parcheggio comunale ai Sasselli. Mentre a Gorduno fervono grandi cantieri, con strade chiuse e riaperte nel giro di poche ore tanto da non capire più da dove passare per tornare a casa, e con l'accesso al parcheggio stesso spesso bloccato, manca completamente la manutenzione ordinaria.
Paghiamo 400 franchi all'anno per l'occupazione di un posto auto comunale. Il minimo sarebbe un po' di rispetto e cura degli spazi pubblici. Invece ci ritroviamo con erbacce alte ovunque, sporcizia e degrado.
A peggiorare la situazione, le piante di noce sporgono direttamente sul parcheggio. Le noci cadendo procurano danni alle vetture, ammaccature che restano a carico nostro. Viene da chiedersi: ma un operaio comunale esiste ancora?
Chiedo quindi un intervento urgente di pulizia, sfalcio delle erbacce e potatura delle piante.