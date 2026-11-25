La neutralità non si difende indebolendo la Svizzera
Alessandro Speziali, Presidente PLRT
C’è un’idea rassicurante, ma sbagliata, che torna ogni volta che si parla di materiale bellico: meno armi esportiamo, più contribuiamo alla pace. E sarebbe bello se fosse così. Purtroppo però, le guerre non nascono nelle fabbriche svizzere e non finiscono quando una nostra azienda perde un contratto.
Questo non significa considerare le armi una merce qualsiasi. Significa riconoscere che la pace ha bisogno di diplomazia, diritto internazionale, aiuto umanitario, ma anche della possibilità, per uno Stato, di proteggere la propria popolazione. La difesa non è il contrario della pace, ma una delle condizioni che possono renderla possibile.
Il 29 novembre voteremo sulla revisione della Legge federale sul materiale bellico. Non si tratta di abolire le regole, né di concedere carta bianca alle esportazioni. La modifica intende rendere più affidabili le forniture verso Stati partner e meno rigidi, in determinati casi, i vincoli sulle riesportazioni, nel rispetto della neutralità e degli obblighi internazionali. I controlli restano, così come le responsabilità politiche del Consiglio federale.
C’è poi un secondo luogo comune da rovesciare. Si dice che, per essere neutrali, dobbiamo tenerci lontani dall’industria della difesa. Ma la neutralità non è disarmo, e soprattutto non è dipendenza. Un Paese che non conserva competenze e capacità produttive proprie finisce per affidare la propria sicurezza alle decisioni altrui. E durante una crisi, ciascuno pensa anzitutto ai propri cittadini.
Il nostro mercato interno, da solo, non basta a sostenere un’industria tecnologicamente avanzata.
Non è un rischio soltanto teorico: diverse aziende del settore hanno già trasferito all’estero parte della produzione o addirittura intere attività. Senza accesso a mercati e collaborazioni affidabili rischiamo di perdere imprese, posti qualificati, ricerca e conoscenze che non si ricostruiscono con un decreto. Magari ci sentiremo più virtuosi, ma saremo meno capaci di difenderci.
La sensibilità umanitaria della Svizzera non è in discussione. Al contrario, impone di distinguere tra aggressori e aggrediti, tra commercio responsabile e forniture irresponsabili. Dire sì alla revisione non significa ignorare i rischi, bensì gestirli con regole chiare, controlli effettivi e responsabilità.
Indebolire l’industria svizzera non è un servizio alla neutralità. Dipendere dagli altri Paesi non aiuta la pace. Aggiornare la legge significa scegliere una Svizzera più forte, più sicura e più indipendente.