Il 29 novembre voteremo sulla revisione della Legge federale sul materiale bellico. Non si tratta di abolire le regole, né di concedere carta bianca alle esportazioni. La modifica intende rendere più affidabili le forniture verso Stati partner e meno rigidi, in determinati casi, i vincoli sulle riesportazioni, nel rispetto della neutralità e degli obblighi internazionali. I controlli restano, così come le responsabilità politiche del Consiglio federale.

C’è poi un secondo luogo comune da rovesciare. Si dice che, per essere neutrali, dobbiamo tenerci lontani dall’industria della difesa. Ma la neutralità non è disarmo, e soprattutto non è dipendenza. Un Paese che non conserva competenze e capacità produttive proprie finisce per affidare la propria sicurezza alle decisioni altrui. E durante una crisi, ciascuno pensa anzitutto ai propri cittadini.