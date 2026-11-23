Difendere la sicurezza significa difendere anche il nostro tessuto industriale
Fabio Regazzi, Consigliere agli Stati e Presidente usam
Fabio Regazzi, Consigliere agli Stati e Presidente usam
Il prossimo 29 novembre saremo chiamati a esprimerci sulla revisione della Legge sul materiale bellico. Un tema delicato, sul quale occorre evitare gli slogan e guardare con pragmatismo a una realtà: il contesto geopolitico è profondamente cambiato e anche la Svizzera deve chiedersi come garantire nel tempo la propria sicurezza.
Da imprenditore prima ancora che da politico, considero fondamentale un aspetto: la sicurezza del nostro Paese passa anche dalla capacità di mantenere in Svizzera competenze industriali e tecnologiche strategiche.
L'industria legata alla difesa non è un mondo a sé. Dietro ai produttori vi sono filiere industriali, PMI, lavorazioni specializzate, meccanica di precisione, elettronica e tecnologie avanzate. Significa know-how, investimenti, posti di lavoro qualificati e formazione. Competenze che, una volta trasferite all'estero, sono difficili da ricostruire.
Il punto è anche economico. Il fabbisogno del solo esercito svizzero non è sufficiente a sostenere una produzione nazionale competitiva. È quanto è stato ricordato anche durante il dibattito al Consiglio degli Stati: pure un settore fortemente politicizzato come quello degli armamenti non può sottrarsi alla logica industriale ed economica. La possibilità di esportare è quindi decisiva per mantenere queste capacità nel nostro Paese.
Non possiamo ignorare neppure i segnali provenienti dall'estero. Germania, Paesi Bassi e Danimarca hanno indicato di non voler più effettuare ordinazioni in Svizzera a causa dell'insufficiente flessibilità delle nostre regole. Se la Svizzera viene considerata un partner dal quale, in una situazione di crisi, non vi è certezza di poter ricevere materiale, componenti o ricambi, il rischio è evidente: gli acquisti si spostano altrove e con essi, progressivamente, produzione, investimenti e competenze.
La revisione non significa però rinunciare alle regole. Il Parlamento svizzero ha previsto che il Consiglio federale possa intervenire qualora la neutralità o gli interessi di politica estera e di sicurezza della Svizzera siano messi in pericolo. Neutralità, infatti, non significa isolamento. Una neutralità armata credibile presuppone anche capacità industriali, tecnologiche e di approvvigionamento. Dipendere completamente dall'estero proprio quando una crisi rende più difficili le forniture non rafforzerebbe la nostra indipendenza, ma la indebolirebbe.
Per questo ritengo la revisione necessaria e nel contempo pragmatica. Dobbiamo mantenere i nostri principi, ma anche mettere le nostre imprese nelle condizioni di competere e conservare in Svizzera know-how strategico.
Il 29 novembre voterò quindi Sì: per una Svizzera neutrale e responsabile, ma anche sicura, industrialmente forte e capace di provvedere alla propria difesa.