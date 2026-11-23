L'industria legata alla difesa non è un mondo a sé. Dietro ai produttori vi sono filiere industriali, PMI, lavorazioni specializzate, meccanica di precisione, elettronica e tecnologie avanzate. Significa know-how, investimenti, posti di lavoro qualificati e formazione. Competenze che, una volta trasferite all'estero, sono difficili da ricostruire.

Il punto è anche economico. Il fabbisogno del solo esercito svizzero non è sufficiente a sostenere una produzione nazionale competitiva. È quanto è stato ricordato anche durante il dibattito al Consiglio degli Stati: pure un settore fortemente politicizzato come quello degli armamenti non può sottrarsi alla logica industriale ed economica. La possibilità di esportare è quindi decisiva per mantenere queste capacità nel nostro Paese.