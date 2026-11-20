Aggregazione di Bioggio: prima le garanzie, poi le promesse
Corrado Amato
Il 29 novembre i cittadini di Aranno, Bioggio, Neggio e Vernate saranno chiamati a esprimersi sul progetto di riunire i quattro comuni in un’unica realtà, con il nome di Bioggio. È una decisione importante: non basta chiedersi se un comune più grande possa essere più forte; bisogna capire che cosa cambierà per chi vive nei quattro territori.
I promotori indicano tra i vantaggi una maggiore solidità finanziaria, servizi più efficienti e nuove possibilità d’investimento. Sono obiettivi legittimi. Ma l’aggregazione non è l’unica forma di collaborazione: i comuni possono condividere servizi e realizzare progetti comuni mantenendo la propria autonomia. Perché, dunque, la fusione sarebbe indispensabile?
Un primo tema è quello fiscale. Il rapporto ufficiale della commissione di studio, firmato nel novembre 2025, indica come obiettivo un moltiplicatore politico coordinato massimo del 75%. Il 65% per le persone fisiche e il 72% per quelle giuridiche sono invece i moltiplicatori attuali di Bioggio, non la garanzia ufficiale prevista per il nuovo Comune. Questa distinzione va chiarita. Inoltre, il moltiplicatore da solo non misura il costo complessivo per le famiglie: occorre considerare anche tariffe, tasse e contributi.
Anche la rappresentanza merita attenzione. Oggi i quattro comuni hanno complessivamente 77 consiglieri comunali e 22 municipali; il progetto prevede 30 consiglieri e 7 municipali. Il rapporto propone quattro circondari elettorali e commissioni di quartiere per favorire una rappresentanza equilibrata. Ma sarà importante capire come funzioneranno e quale peso avranno le comunità più piccole nelle decisioni.
Il rapporto prevede la sede istituzionale e gli uffici principali a Bioggio, con sportelli di cancelleria ad Aranno, Neggio e Vernate. È un elemento concreto, ma resta da chiarire quali servizi saranno disponibili localmente, con quali orari e garanzie. Anche gli investimenti dovranno essere distribuiti con criteri trasparenti, affinché nessun territorio si senta trascurato.
Le esperienze svizzere non offrono una risposta unica. Una ricerca dell’Università di San Gallo su 142 fusioni non ha riscontrato una riduzione statisticamente significativa delle spese. Altri studi hanno rilevato possibili miglioramenti nella qualità dei servizi e nella professionalizzazione dell’amministrazione, mentre gli effetti sulle finanze restano incerti. La lezione è semplice: i risultati dipendono dal progetto e dalla sua attuazione; il risparmio non è automatico.
E se, fra cinque o dieci anni, i servizi non fossero migliorati o gli investimenti si concentrassero altrove? Una fusione è difficile da annullare. Prima del voto, i cittadini hanno diritto di sapere quali impegni saranno vincolanti, come verranno controllati e quali strumenti avranno per far sentire la propria voce.
Non si tratta di essere contrari al cambiamento o alla collaborazione. Si tratta di valutare se i vantaggi promessi siano dimostrabili e se non possano essere raggiunti anche attraverso forme di cooperazione che preservino l’autonomia.
La domanda decisiva non è se un comune più grande sia necessariamente migliore. È se, per costruire un futuro migliore, sia davvero necessario rinunciare a quattro autonomie comunali. Il futuro appartiene ai cittadini: merita fatti, trasparenza e garanzie, non soltanto promesse.