Un primo tema è quello fiscale. Il rapporto ufficiale della commissione di studio, firmato nel novembre 2025, indica come obiettivo un moltiplicatore politico coordinato massimo del 75%. Il 65% per le persone fisiche e il 72% per quelle giuridiche sono invece i moltiplicatori attuali di Bioggio, non la garanzia ufficiale prevista per il nuovo Comune. Questa distinzione va chiarita. Inoltre, il moltiplicatore da solo non misura il costo complessivo per le famiglie: occorre considerare anche tariffe, tasse e contributi.

Anche la rappresentanza merita attenzione. Oggi i quattro comuni hanno complessivamente 77 consiglieri comunali e 22 municipali; il progetto prevede 30 consiglieri e 7 municipali. Il rapporto propone quattro circondari elettorali e commissioni di quartiere per favorire una rappresentanza equilibrata. Ma sarà importante capire come funzioneranno e quale peso avranno le comunità più piccole nelle decisioni.