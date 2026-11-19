Gli interessi dell’industria delle armi non sono quelli della Svizzera
Gloria Bernasconi Ghielmini, Membro Comitato PVL Ticino
Nel rispetto degli obblighi derivanti dal principio di neutralità, la legislazione svizzera limita attualmente l'esportazione di materiale bellico verso Paesi coinvolti in conflitti armati e sottopone a preventiva autorizzazione le riesportazioni verso Paesi terzi.
La modifica della Legge federale sul materiale bellico (LMB), sulla quale voteremo il 29 novembre, intende allentare tale normativa sull’onda di una corsa al riarmo.
Con la modifica proposta, sarebbe possibile autorizzare esportazioni di materiale bellico, quali munizioni e componenti per aerei da combattimento, verso 36 Paesi anche quando coinvolti in conflitti armati e verrebbe meno l'obbligo sistematico per i Paesi acquirenti di garantire che il materiale svizzero non venga trasferito a Stati terzi senza il consenso della Svizzera.
Se fosse necessario fare un esempio, si potrebbe citare il caso degli Stati Uniti, uno dei principali acquirenti di materiale bellico svizzero, che con la nuova legge potrebbe trasferire il materiale in Israele, o utilizzarlo in Iran, nello Yemen o chissà dove altro ancora.
È presto detto: se queste armi venissero trasferite o impiegate in conflitti, le aziende produttrici svizzere ne trarrebbero sicuramente un vantaggio economico, mentre le altre conseguenze, quelle negative, ricadrebbero sulle popolazioni civili coinvolte e, certamente, anche sul nostro Paese.
Con l'accettazione della modifica andremmo ad assecondare le esigenze commerciali di un'industria che rappresenta appena lo 0,2% delle esportazioni svizzere di merci, e al contempo andremmo a subordinare le scelte di politica estera alle aspettative delle grandi potenze e delle loro rispettive industrie belliche.
Inoltre, l'allentamento delle regole sulle esportazioni non garantirebbe né una maggiore autonomia strategica né una maggiore tutela del nostro Paese, anche perché l’industria delle armi svizzera fa comunque capo a gruppi multinazionali stranieri.
Siccome la Svizzera perderebbe il controllo sulla destinazione finale delle armi prodotte sul proprio territorio, le nuove normative andrebbero semmai a esporre la Svizzera a maggiori rischi diplomatici e a compromettere la credibilità della nostra neutralità, nonché la capacità di svolgere un ruolo riconosciuto di mediazione internazionale, oltre che andare a togliere risorse economiche ad altri settori ben più virtuosi.
La Svizzera, essendo un Paese piccolo e con un’economia aperta, può e deve giocare altre carte piuttosto che cedere alla paura e alle pressioni esercitate dalle lobby delle armi.
Bisogna dire NO all’indebolimento della Legge sul materiale bellico, che rischia soltanto di subordinare gli interessi strategici della politica svizzera a quelli commerciali di un’industria dannosa e pericolosa.