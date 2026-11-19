Siccome la Svizzera perderebbe il controllo sulla destinazione finale delle armi prodotte sul proprio territorio, le nuove normative andrebbero semmai a esporre la Svizzera a maggiori rischi diplomatici e a compromettere la credibilità della nostra neutralità, nonché la capacità di svolgere un ruolo riconosciuto di mediazione internazionale, oltre che andare a togliere risorse economiche ad altri settori ben più virtuosi.

La Svizzera, essendo un Paese piccolo e con un’economia aperta, può e deve giocare altre carte piuttosto che cedere alla paura e alle pressioni esercitate dalle lobby delle armi.