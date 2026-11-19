Esportazione di armi svizzere: no a un assegno in bianco
Alicia Giraudel, giurista di Amnesty International Svizzera
Maggiore libertà d’azione per le esportazioni di armi, minore tutela dei diritti umani: la nuova legge sul materiale bellico, in votazione il 29 novembre, sposta le “linee rosse” per favorire l’industria degli armamenti e indebolisce la credibilità e l’affidabilità della Svizzera sulla scena internazionale.
Le guerre, le tensioni geopolitiche e l’erosione dell’ordine internazionale pongono la Svizzera di fronte a decisioni difficili. In quanto piccolo Stato, il nostro Paese è dipendente dalla stabilità, dalla sicurezza e da regole vincolanti. La nuova legge sul materiale bellico, però, va esattamente nella direzione opposta: allenta i vincoli di legge, indebolisce i controlli e affida alla politica l’ultima parola sulle esportazioni di armi controverse.
In primo luogo, si prevede di abolire la dichiarazione obbligatoria di non riesportazione. Oggi essa costituisce uno strumento fondamentale per impedire che il materiale bellico svizzero sia ceduto a destinatari indesiderati e sia impiegato sul campo, in conflitti in cui vengono commessi crimini di guerra contro la popolazione civile.
In secondo luogo, il Consiglio federale potrebbe derogare ai criteri di autorizzazione previsti dalla legge per le esportazioni di armi. Basterebbero come motivazione delle «circostanze straordinarie» vagamente definite, oppure interessi di politica estera o di sicurezza. In questo modo il governo otterrebbe carta bianca per aggirare i criteri in materia di diritti umani, qualora ciò risultasse politicamente opportuno.
In terzo luogo, il divieto di esportazione di armi verso Paesi coinvolti in un conflitto armato verrebbe revocato per determinati «Stati partner», tra cui gli Stati Uniti. A decidere quali Paesi includere in questo elenco sarebbe, in totale autonomia, il Consiglio federale.
Con le nuove norme, le armi svizzere potrebbero essere trasferite senza ostacoli a Israele o agli Emirati Arabi Uniti e venir impiegate nelle guerre a Gaza o in Sudan.
Nel settore dell’esportazione di armi, le decisioni sbagliate hanno conseguenze irreversibili. Una volta consegnate, le armi restano in circolazione per decenni. I governi cadono, i conflitti si intensificano, le armi passano di mano, finendo per essere utilizzate contro la popolazione civile. Anche la Svizzera è responsabile delle conseguenze a lungo termine delle proprie esportazioni di armi e per la stabilità dell’ordine internazionale.
Il trattato internazionale sul commercio delle armi obbliga la Svizzera a svolgere una valutazione completa dei rischi e ad adottare misure efficaci contro il trasferimento di armi. Il nostro Paese si è molto impegnato a favore di questo trattato, il cui segretariato ha sede a Ginevra.
La Svizzera non può appellarsi al diritto internazionale sulla scena mondiale mentre, in casa propria, rende inefficace la tutela dei diritti umani in materia di esportazioni di armi. Chi vuole difendere con credibilità un ordine fondato sulle regole deve votare «no» il 29 novembre.