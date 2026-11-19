Le guerre, le tensioni geopolitiche e l’erosione dell’ordine internazionale pongono la Svizzera di fronte a decisioni difficili. In quanto piccolo Stato, il nostro Paese è dipendente dalla stabilità, dalla sicurezza e da regole vincolanti. La nuova legge sul materiale bellico, però, va esattamente nella direzione opposta: allenta i vincoli di legge, indebolisce i controlli e affida alla politica l’ultima parola sulle esportazioni di armi controverse.