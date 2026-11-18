Mendrisio in rosso di 6 milioni, ma il Municipio fa beneficenza con i soldi dei cittadini
Massimiliano Robbiani, capogruppo della Lega dei Ticinesi a Mendrisio
Lunedì scorso, in Consiglio comunale, è andata in scena l’ennesima dimostrazione di una politica che fatica a fare i conti con la realtà. Il Messaggio sull’ampliamento del campeggio (gestito dalla fondazione Main dans la Main) è stato approvato così com'è, schiacciato dalla solita maggioranza e senza dare ascolto alle nostre osservazioni.
Il risultato? Il Municipio ha deciso di rinunciare a incassare i 18'000 franchi di compensazione previsti dalla legge, preferendo fare un regalo e mostrarsi "benevolo". Un bel gesto, non c'è dubbio, se non fosse per un piccolo, gigantesco dettaglio: questi soldi non sono del Municipio, sono dei contribuenti di Mendrisio.
È qui che casca l’asino e che si palesa la totale incoerenza di chi amministra la nostra città.
Da un lato, lo stesso Municipio ci presenta un preventivo che grida vendetta, con un buco rosso di oltre 6 milioni di franchi. Dall'altro, continua a sbandierare in Commissione della Gestione la necessità di imporre misure di risparmio, di stringere la cinghia e di contenere la spesa pubblica.
Parole, solo parole. Perché quando si tratta di passare ai fatti, si sceglie di chiudere un occhio, di fare beneficenza con il portafoglio degli altri e di rinunciare a entrate legittime che la legge permette e imporrebbe di incassare.
Ritrovarsi con un disavanzo milionario che pesa sulle spalle di chi lavora e paga le tasse a Mendrisio, e nello stesso tempo decidere di fare gli splendidi regalando soldi pubblici, non è generosità: è una presa in giro per ogni singolo cittadino. I contribuenti non chiedono sconti impossibili, ma serietà e rigore nella gestione del denaro pubblico.
Fare i generosi con i soldi altrui è facile. Far quadrare i conti della città, evidentemente, un po' meno. Ma i cittadini meritano rispetto e trasparenza, non politiche di facciata che scaricano i costi sulla collettività.