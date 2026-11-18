​Il risultato? Il Municipio ha deciso di rinunciare a incassare i 18'000 franchi di compensazione previsti dalla legge, preferendo fare un regalo e mostrarsi "benevolo". Un bel gesto, non c'è dubbio, se non fosse per un piccolo, gigantesco dettaglio: questi soldi non sono del Municipio, sono dei contribuenti di Mendrisio.