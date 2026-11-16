Per una cassa malati pubblica

Il risultato sono premi di cassa malati non più sopportabili dalla popolazione. Il problema risiede soprattutto nel sistema di finanziamento ingiusto e non proporzionale a reddito e sostanza attraverso i premi. L’applicazione dell’iniziativa sul 10% sarà un aiuto importante, ma non possiamo fermarci a questo, non basta. Le soluzioni - ad esempio una cassa malati pubblica unica con premi proporzionali al reddito - sono da trovare sicuramente a livello nazionale. Purtroppo, però, delle proposte concrete di cambiamento radicale tardano ad arrivare e la situazione in Ticino è sempre più insopportabile.