Per una cassa malati pubblica
Danilo Forini, deputato PS in Gran Consiglio
Quando il libero mercato non riesce a regolare un sistema economico e anzi produce solo danni, bisogna intervenire per controllare il sistema, fissare dei limiti e cambiare le logiche. È il caso preciso dell’attuale mercato della sanità in Svizzera: la concorrenza tra casse malati non produce benefici e la logica del profitto fa lievitare i costi.
Il risultato sono premi di cassa malati non più sopportabili dalla popolazione. Il problema risiede soprattutto nel sistema di finanziamento ingiusto e non proporzionale a reddito e sostanza attraverso i premi. L’applicazione dell’iniziativa sul 10% sarà un aiuto importante, ma non possiamo fermarci a questo, non basta. Le soluzioni - ad esempio una cassa malati pubblica unica con premi proporzionali al reddito - sono da trovare sicuramente a livello nazionale. Purtroppo, però, delle proposte concrete di cambiamento radicale tardano ad arrivare e la situazione in Ticino è sempre più insopportabile.
Non basta continuare a parlarne. Non basta aspettare che arrivi qualcosa dall’alto. È ora di fare un passo concreto per costruire un cambiamento partendo anche dal basso, a livello cantonale.
Una cassa malati pubblica unica cantonale non è possibile con l’attuale legge. Bisogna essere chiari.
La proposta recentemente messa sul tavolo non si limita solo a creare una cassa malati pubblica cantonale o intercantonale. L’aspetto forse più interessante e importante è la creazione di reti di cure integrate coordinate a livello pubblico.
Si tratta di promuovere delle reti di attori sanitari collegati strettamente tra di loro dove si dovrà porre il percorso del paziente al centro, evitando doppioni, sprechi, analisi e terapie non necessarie e garantendo finalmente un passaggio di informazioni digitalizzato performante. Nessuna pubblicità e nessuna ricerca sfrenata del profitto, ma il mantenimento di un’offerta di qualità. Il modello assicurativo collegato alla cassa malati pubblica cantonale offrirebbe all’assicurato l’accesso a delle reti sanitarie pubbliche che comprendono pronto soccorso, ospedale, riabilitazione, cure a domicilio, medici di base, medici specialistici, prevenzione e promozione della salute. Sarebbe ad esempio una bella opportunità per potenziare e rilanciare la figura dei medici di famiglia.
Ecco la proposta concreta dell’imminente iniziativa parlamentare generica denominata “Per una cassa malati pubblica”: iniziare al più presto i lavori per valutare e costruire una cassa malati pubblica e delle reti integrate di cure sanitarie pubbliche che pongono al centro la persona e non la maggiore fatturazione possibile.
Di fronte al fallimento dell’attuale modello, è giunto il momento di rilanciare una vera politica sanitaria pubblica.