Fuochi d’artificio: possiamo festeggiare anche diversamente
Christian Righinetti
PONTE CAPRIASCA - Non sono mai stato contrario per principio ai fuochi d’artificio. Fanno parte delle nostre tradizioni e uno spettacolo pirotecnico ben organizzato ha ancora il suo fascino. I colori, le luci e il fragore dei botti riescono a emozionare grandi e piccoli.
Il prossimo 29 novembre saremo chiamati alle urne per esprimerci sull’iniziativa popolare federale «Per una limitazione dei fuochi d’artificio». È anche un’occasione per riflettere sulle alternative che abbiamo a disposizione.
Da anni mi occupo di droni e nuove tecnologie e conosco bene le potenzialità dei drone light show. Centinaia di droni dotati di luci LED volano in formazione e disegnano nel cielo figure, scritte e animazioni che si possono ammirare anche da lontano.
Non serve andare all’estero per vederli. Il 24 ottobre, in occasione del Plan ₿ Forum, uno spettacolo di 500 droni ha illuminato il cielo sopra il lago di Lugano.
In Ticino, tra l’altro, esiste un’azienda di Lodrino che da anni propone questi spettacoli a diversi Comuni. Purtroppo, finora, queste proposte non si sono concretizzate in scelte innovative. Forse è arrivato il momento di superare qualche esitazione e dare spazio anche a nuove idee.
La prima differenza si sente. I droni producono un ronzio, più evidente vicino al punto di decollo e di atterraggio. Si evitano così i botti che spesso spaventano gli animali e disturbano le persone più sensibili al rumore.
Durante lo spettacolo si evitano anche il fumo e i residui della combustione pirotecnica. Le batterie possono essere ricaricate con energia solare, se si dispone di un impianto adeguato.
Naturalmente ci sono dei limiti. L’autonomia varia a seconda del modello e delle condizioni di volo. Bisogna poi fare i conti con il meteo, le autorizzazioni e i costi di organizzazione. E i fuochi d’artificio hanno un’intensità di luce e di suono che i droni non possono riprodurre.
Con i droni, però, si può fare qualcosa di diverso. Si può raccontare una storia, disegnare lo stemma di un Comune, una scritta o far apparire nel cielo un simbolo del nostro territorio per celebrare un anniversario.
Non penso che il progresso debba cancellare le tradizioni. Credo però che il modo di festeggiare possa cambiare, anche quando la ricorrenza resta la stessa.
Mi auguro che, discutendo dell’iniziativa, ci sia spazio anche per una domanda concreta. Come vogliamo festeggiare nelle nostre piazze e nei nostri paesi?
Perché, alla fine, ciò che conta è l’emozione che uno spettacolo riesce a regalarci.
E forse, oggi, possiamo illuminare il cielo senza farlo tremare.