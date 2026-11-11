Tredicesima AVS: una mano dà, l'altra tassa

L'imposta sul valore aggiunto non colpisce soltanto qualche acquisto occasionale: si ripercuote, direttamente o indirettamente, sull'intera economia. Abbigliamento, elettronica, mobili, servizi, attività commerciali e produttive: l'aumento dell'IVA tende a propagarsi lungo la catena dei costi, finendo per incidere sui prezzi e, inevitabilmente, sul potere d'acquisto delle famiglie. Anche quando l'imposta non aumenta direttamente su determinati beni, gli effetti indiretti possono farsi sentire e si crea così un circolo vizioso: si promette un sostegno economico, ma contemporaneamente si contribuisce ad aumentare il costo della vita, riducendo il valore reale di quel beneficio.

Il risultato è un paradosso: che senso ha distribuire con una mano ciò che si recupera, con l'altra, attraverso una fiscalità sempre più pesante? Prima di chiedere ulteriori sacrifici alla popolazione, sarebbe opportuno interrogarsi sull'utilizzo delle risorse già disponibili, sulle priorità della spesa pubblica e sull'effettiva efficacia dei miliardi destinati a programmi, contributi e aiuti che troppo spesso non producono benefici direttamente percepibili da chi finanzia questo sistema.