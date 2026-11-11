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ELIO DEL BIAGGIO

Tredicesima AVS: una mano dà, l'altra tassa

Il 29 novembre 2026, in Svizzera si voterà sull'aumento dell'IVA per finanziare la tredicesima AVS, l’assicurazione obbligatoria per vecchiaia e superstiti. Una misura che rischia di trasferire ancora una volta sui cittadini il costo delle decisioni politiche, con ripercussioni sul potere d'acquisto
Tredicesima AVS: una mano dà, l'altra tassa
Elio Del Biaggio
Fonte Elio Del Biaggio
Tredicesima AVS: una mano dà, l'altra tassa
Il 29 novembre 2026, in Svizzera si voterà sull'aumento dell'IVA per finanziare la tredicesima AVS, l’assicurazione obbligatoria per vecchiaia e superstiti. Una misura che rischia di trasferire ancora una volta sui cittadini il costo delle decisioni politiche, con ripercussioni sul potere d'acquisto

In vista della votazione federale svizzera del 29 novembre 2026 – con gli elettori elvetici chiamati a decidere sul finanziamento supplementare dell'AVS attraverso un aumento dell'IVA - è opportuno interrogarsi non soltanto sulla finalità della misura, ma soprattutto sulle sue conseguenze economiche e sociali. Il Parlamento propone di aumentare l'aliquota ordinaria dall'8,1 all'8,5%, con un incremento anche dell'aliquota alberghiera, mentre quella ridotta rimarrebbe invariata: una scelta che merita una riflessione ben più ampia ed estesa.

La tredicesima AVS è una misura sociale che può rappresentare un aiuto concreto per molti pensionati, ma il modo in cui si intende finanziarla rischia di trasformarsi nell'ennesimo esempio di politica che dà con una mano e riprende con l'altra.

L'imposta sul valore aggiunto non colpisce soltanto qualche acquisto occasionale: si ripercuote, direttamente o indirettamente, sull'intera economia. Abbigliamento, elettronica, mobili, servizi, attività commerciali e produttive: l'aumento dell'IVA tende a propagarsi lungo la catena dei costi, finendo per incidere sui prezzi e, inevitabilmente, sul potere d'acquisto delle famiglie. Anche quando l'imposta non aumenta direttamente su determinati beni, gli effetti indiretti possono farsi sentire e si crea così un circolo vizioso: si promette un sostegno economico, ma contemporaneamente si contribuisce ad aumentare il costo della vita, riducendo il valore reale di quel beneficio.

Il risultato è un paradosso: che senso ha distribuire con una mano ciò che si recupera, con l'altra, attraverso una fiscalità sempre più pesante? Prima di chiedere ulteriori sacrifici alla popolazione, sarebbe opportuno interrogarsi sull'utilizzo delle risorse già disponibili, sulle priorità della spesa pubblica e sull'effettiva efficacia dei miliardi destinati a programmi, contributi e aiuti che troppo spesso non producono benefici direttamente percepibili da chi finanzia questo sistema.

Agli aiuti internazionali, ai contributi e ai programmi di cooperazione si aggiungono le risorse destinate all'accoglienza, all'assistenza e all'integrazione di stranieri, richiedenti asilo e rifugiati: impegni finanziari che richiedono trasparenza, controllo e un'attenta valutazione della sostenibilità nel tempo.

Non si tratta di mettere in discussione ogni forma di solidarietà nazionale e internazionale, ma di pretendere trasparenza, controllo dei risultati e un principio di proporzionalità. La solidarietà non può diventare un assegno in bianco, soprattutto quando all'interno dei nostri confini famiglie, lavoratori, pensionati e giovani faticano sempre più a sostenere il costo della vita. È legittimo chiedersi quanto di queste risorse produca benefici concreti e quanto, invece, finisca per disperdersi senza un ritorno adeguatamente verificabile e giustificabile.

Un Paese deve innanzitutto saper garantire la sostenibilità del proprio sistema, tutelando chi contribuisce quotidianamente a mantenerlo in funzione. Chi lavora, produce, paga imposte e costruisce il benessere collettivo ha diritto di vedere riconosciuto il proprio contributo. Le politiche pubbliche non possono alimentare una crescente dipendenza dalle risorse di chi sostiene il sistema, senza interrogarsi seriamente sull'equilibrio tra diritti, doveri e responsabilità.

Non è una questione di chiudersi al mondo o di negare l'aiuto a chi ne ha bisogno, ma non si può nemmeno esagerare e sperperare inutilmente denaro pubblico. È una questione di priorità, reciprocità e sostenibilità: ogni sistema sociale, per sopravvivere, deve poggiare su basi solide e su un contributo effettivo alla collettività, evitando abusi delle prestazioni e delle opportunità offerte.

La vera responsabilità politica non consiste nell'introdurre continuamente nuove imposte per finanziare nuove prestazioni, ma nel gestire con maggiore efficienza e lungimiranza le risorse già disponibili. Significa razionalizzare la spesa, eliminare gli sprechi, verificare l'efficacia dei trasferimenti, rivedere le priorità e assicurarsi che ogni franco di denaro pubblico venga impiegato in modo responsabile, producendo benefici concreti, effettivi e misurabili per la collettività.

Il prossimo 29 novembre 2026 i cittadini saranno chiamati a esprimersi anche su una questione di principio: quale modello di finanziamento vogliamo per il nostro sistema sociale e fino a che punto è sostenibile continuare a caricare nuovi oneri su chi già contribuisce? Il confronto non riguarda soltanto una percentuale d'imposta, ma il futuro della fiscalità, della solidarietà e della sostenibilità finanziaria del nostro Paese.

Perché la solidarietà non si misura soltanto da quanto si distribuisce, ma anche da quanto si riesce a preservare per le generazioni future. E soprattutto, non si può continuare a chiedere sempre di più a chi contribuisce, senza prima dimostrare di saper amministrare responsabilmente ciò che già viene versato.

Una tredicesima AVS non può trasformarsi in una tredicesima occasione per aumentare le tasse e il costo della vita.

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