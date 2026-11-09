Oblio oncologico, la Svizzera non perda questa occasione

Credo che una persona che ha superato un tumore debba poter ricominciare senza essere penalizzata per sempre dalla propria storia clinica. La guarigione non dovrebbe trasformarsi in un’etichetta permanente, né una diagnosi appartenente al passato dovrebbe diventare un ostacolo ingiustificato quando si cerca una copertura assicurativa. È questo il principio alla base del cosiddetto oblio oncologico.

Una persona non può essere ridotta alla malattia che ha avuto. Eppure, dopo un tumore, l’etichetta di "ex paziente oncologico" rischia di accompagnarla anche quando le cure sono terminate e la vita è ripresa. L’oblio oncologico significa proprio questo: riconoscere che una persona è molto più della propria storia clinica e che una malattia superata non dovrebbe continuare a determinarne le opportunità. Non si tratta di dimenticare ciò che è accaduto, ma di evitare che il passato diventi una barriera permanente al futuro.