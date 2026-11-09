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Sara Demir

Oblio oncologico, la Svizzera non perda questa occasione

Sara Demir, Deputata al Gran Consiglio (il Centro / TI)
Oblio oncologico, la Svizzera non perda questa occasione
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Oblio oncologico, la Svizzera non perda questa occasione
Sara Demir, Deputata al Gran Consiglio (il Centro / TI)

Guarire da un tumore dovrebbe significare poter guardare al futuro senza essere costantemente definiti dalla malattia vissuta. Eppure, anche a distanza di molti anni dalla diagnosi e dalle cure, una storia oncologica può continuare a pesare concretamente sulla vita di una persona, soprattutto quando cerca di accedere a determinate assicurazioni private.

In Svizzera vengono diagnosticate ogni anno circa 48’000 nuove forme di tumore maligno, secondo le statistiche nazionali relative al periodo 2018–2022. Il dato non comprende i tumori della pelle non melanomatosi. Dietro queste cifre ci sono persone che, dopo aver affrontato la malattia, desiderano tornare al lavoro, avviare un’attività indipendente, proteggere il proprio reddito e costruire nuovi progetti di vita.

Credo che una persona che ha superato un tumore debba poter ricominciare senza essere penalizzata per sempre dalla propria storia clinica. La guarigione non dovrebbe trasformarsi in un’etichetta permanente, né una diagnosi appartenente al passato dovrebbe diventare un ostacolo ingiustificato quando si cerca una copertura assicurativa. È questo il principio alla base del cosiddetto oblio oncologico.

Una persona non può essere ridotta alla malattia che ha avuto. Eppure, dopo un tumore, l’etichetta di "ex paziente oncologico" rischia di accompagnarla anche quando le cure sono terminate e la vita è ripresa. L’oblio oncologico significa proprio questo: riconoscere che una persona è molto più della propria storia clinica e che una malattia superata non dovrebbe continuare a determinarne le opportunità. Non si tratta di dimenticare ciò che è accaduto, ma di evitare che il passato diventi una barriera permanente al futuro.

Un’iniziativa parlamentare in questa direzione esiste già. Il consigliere nazionale Benjamin Roduit, del Centro, ha presentato il 18 dicembre 2025 la mozione 25.4701, che chiede di limitare a cinque anni il periodo durante il quale possono essere richieste informazioni sulle malattie pregresse nei questionari sanitari per le assicurazioni individuali d’indennità giornaliera.

Si tratta di assicurazioni che possono contribuire a proteggere il reddito in caso d’incapacità lavorativa. La proposta affronta quindi un problema concreto: le difficoltà che alcune persone guarite da un tumore possono incontrare quando cercano una copertura assicurativa, anche molto tempo dopo la malattia.

La proposta è sostenuta anche dalla Lega svizzera contro il cancro, che richiama l’attenzione sugli ostacoli incontrati dalle persone con una storia oncologica nell’accesso alle assicurazioni private. Le difficoltà possono essere particolarmente pesanti per chi lavora in proprio o dipende direttamente dalla propria capacità lavorativa: una precedente malattia può tradursi nel rifiuto di una copertura, in limitazioni assicurative o in premi più elevati. È un problema che riguarda non soltanto la salute, ma anche la sicurezza economica e la possibilità di costruire serenamente il proprio futuro.

Anche in Ticino il tema del diritto all’oblio oncologico è stato portato all’attenzione del pubblico in più occasioni. Alba Masullo, allora direttrice della Lega ticinese contro il cancro, ne aveva parlato nel programma RSI "Il Faro – Diritto di vivere" il 22 febbraio 2025. Più recentemente, il tema è stato affrontato il 7 ottobre scorso, al termine dei lavori assembleari organizzati in occasione del 90esimo anniversario della fondazione della Lega ticinese contro il cancro, alla presenza anche della professoressa Mariangela Ferrari. Sono occasioni che testimoniano come la questione riguardi da vicino anche il nostro Cantone e le persone che, dopo aver superato una malattia oncologica, desiderano guardare al futuro senza essere penalizzate dalla propria storia clinica.

È importante chiarire che la mozione presentata da Benjamin Roduit non introduce un diritto generale all’oblio oncologico valido per ogni tipo di assicurazione. Rappresenta però un’occasione per affrontare una questione che merita attenzione e per avviare una riflessione più ampia sulla tutela delle persone che hanno superato una malattia oncologica.

Il mio auspicio è che il Consiglio nazionale sostenga la mozione e favorisca un approfondimento legislativo. Ritengo che il Parlamento debba cogliere questa opportunità per valutare una soluzione concreta, capace di conciliare le esigenze assicurative con il diritto delle persone guarite a ricostruire serenamente il proprio futuro.

In particolare, credo valga la pena valutare un termine massimo di dieci anni, prendendo spunto dall’esperienza italiana. In Italia, la legge sul diritto all’oblio oncologico, approvata nel dicembre 2023 ed entrata in vigore nel gennaio 2024, ha riconosciuto una tutela alle persone guarite da determinate patologie oncologiche, secondo condizioni e termini specifici stabiliti dalla normativa.

L’Italia non è un caso isolato. In Europa, numerosi Paesi hanno introdotto forme di tutela per le persone che hanno superato un tumore. Tra questi figurano la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Romania, la Spagna, Cipro, la Slovenia, l’Italia, Malta e l’Irlanda. Con l’approvazione delle leggi a Malta e in Irlanda nel 2026, sono undici gli Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato misure legislative specifiche in questo ambito. Le tempistiche di entrata in vigore e le tutele previste variano da Paese a Paese.

Le normative non sono tutte uguali: variano i periodi previsti, le condizioni per beneficiare della protezione e i prodotti finanziari interessati. In diversi Paesi il termine per gli adulti è di dieci anni, mentre in altri è più breve. Alcuni ordinamenti prevedono inoltre condizioni specifiche per chi ha ricevuto la diagnosi in giovane età o per determinate forme tumorali. Il principio comune è però quello di impedire che una precedente diagnosi oncologica continui a costituire, oltre determinati limiti, un ostacolo nell’accesso a servizi finanziari e assicurativi.

Queste esperienze dimostrano che esistono già modelli legislativi dai quali partire. La Svizzera può analizzarli, confrontarne le soluzioni e sviluppare una normativa coerente con il proprio sistema. Non si tratta di copiare una legge straniera, ma di riconoscere che la tutela di chi ha superato un tumore è una questione concreta di equità e di protezione contro le discriminazioni.

Il modello italiano non può essere trasferito automaticamente nel sistema svizzero, che ha regole assicurative e istituzionali proprie. Può tuttavia offrire un riferimento utile per studiare una soluzione adeguata alla nostra realtà. Un termine di dieci anni potrebbe costituire una base di discussione ragionevole, da approfondire alla luce delle evidenze mediche, delle diverse patologie e delle caratteristiche del mercato assicurativo.

Naturalmente, non tutte le forme tumorali, i percorsi terapeutici e le situazioni cliniche sono uguali. Proprio per questo occorre analizzare con serietà le possibili soluzioni e individuare criteri chiari. L’obiettivo non deve essere ignorare le esigenze di valutazione del rischio, ma evitare che una malattia superata continui a produrre conseguenze sproporzionate nella vita di una persona.

Il Consiglio federale ha raccomandato di respingere la mozione, richiamando tra le proprie preoccupazioni la difficoltà di applicare un limite uniforme a malattie molto diverse tra loro, le possibili ripercussioni sulla valutazione del rischio assicurativo e gli eventuali effetti sui premi. Sono aspetti che meritano di essere esaminati e discussi. Non credo, tuttavia, che debbano portare a chiudere il confronto senza cercare alternative.

È ora il Consiglio nazionale a essere chiamato a decidere. Mi auguro che accolga la mozione di Benjamin Roduit, riconoscendo la necessità di intervenire su una questione che tocca concretamente la vita di molte persone. Ritengo inoltre importante che il Parlamento non si limiti a questo primo passo, ma avvii un approfondimento legislativo che permetta di individuare una soluzione equilibrata e di valutare anche un termine di tutela fino al massimo dieci anni, tenendo conto delle diverse situazioni cliniche e delle caratteristiche del sistema assicurativo svizzero.

La questione merita un confronto serio, perché riguarda persone che hanno già affrontato una prova difficile e che desiderano semplicemente tornare a vivere senza ulteriori ostacoli legati alla malattia.

Chi ha superato un tumore deve poter ricostruire la propria vita, lavorare, progettare il futuro e proteggere la propria famiglia. Non dovrebbe essere costretto a confrontarsi ripetutamente con la propria diagnosi quando cerca una copertura per tutelare il reddito, anche molti anni dopo la fine delle cure.

Il principio dell’oblio oncologico non significa cancellare la storia clinica né negare le necessità di valutazione medica e assicurativa. Significa chiedersi per quanto tempo una diagnosi debba continuare a condizionare le opportunità di chi è guarito e quali limiti siano ragionevoli e giustificati.

La Svizzera può studiare l’esperienza italiana, adattarla alle proprie caratteristiche e valutare una tutela adeguata. Per questo mi auguro che il Consiglio nazionale scelga di non chiudere la porta a questa proposta e che il Parlamento prosegua il confronto, individuando una soluzione concreta e sostenibile, con un termine di tutela che possa arrivare fino al massimo dieci anni.

Perché guarire non significa soltanto sconfiggere la malattia. Significa anche poter tornare a vivere, lavorare e progettare il proprio futuro senza che il passato oncologico diventi un ostacolo permanente.

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