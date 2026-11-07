Il futuro si costruisce anche avendo il coraggio di scegliere

Progettare non significa soltanto immaginare scenari ideali, ma confrontarsi con procedure, vincoli tecnici, disponibilità finanziarie e autorità diverse da quelle comunali. Significa anche avere il coraggio di decidere e portare avanti le scelte fatte.

Il dibattito è fondamentale e le opinioni critiche sono legittime, ma un confronto utile alla comunità deve partire da informazioni corrette e complete.