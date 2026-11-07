Cerca e trova immobili
Segnalaci
Fabio Janner

Il futuro si costruisce anche avendo il coraggio di scegliere

Fabio Janner, Capogruppo Alleanza Moderata e Presidente della Commissione della Gestione.
Il futuro si costruisce anche avendo il coraggio di scegliere
Fabio Janner
Fonte Fabio Janner
+1
Il futuro si costruisce anche avendo il coraggio di scegliere
Fabio Janner, Capogruppo Alleanza Moderata e Presidente della Commissione della Gestione.

CEVIO - Ho letto una recente presa di posizione di un concittadino sulla progettualità del nostro Comune. Condivido il principio secondo cui il futuro di Cevio debba poggiare su una visione d’insieme.

Con questo spirito negli ultimi anni sono stati portati avanti progetti complessi e ambiziosi, cercando di conciliare esigenze della popolazione, sostenibilità finanziaria, sviluppo turistico, servizi alle famiglie e futuro della nostra Valle.

Progettare non significa soltanto immaginare scenari ideali, ma confrontarsi con procedure, vincoli tecnici, disponibilità finanziarie e autorità diverse da quelle comunali. Significa anche avere il coraggio di decidere e portare avanti le scelte fatte.

Il dibattito è fondamentale e le opinioni critiche sono legittime, ma un confronto utile alla comunità deve partire da informazioni corrette e complete.

Di fronte all’ennesima polemica attorno al progetto per restituire alla cittadinanza l’area dell’ex piscina di Bignasco, qualche precisazione si impone.

La piscina è un impianto definitivamente chiuso e non può tornare in funzione con qualche semplice sistemazione. Alimentare l’aspettativa che possa riaprire con interventi di poco conto non contribuisce a un confronto serio.

Occorre inoltre distinguere il destino dell’ex piscina da quello del Lido Alpino Vallemaggia. La mancata realizzazione del nuovo progetto non comporterebbe la riapertura della vecchia infrastruttura. Se Cevio può avere la forza finanziaria per gestire il nuovo Lido grazie al sostegno della Valle e della Regione, è difficile immaginare che possa finanziare da solo la riapertura e la gestione della vecchia piscina.

Mi domando allora, e domando a chi si oppone sistematicamente alle iniziative promosse sul nostro territorio: come vogliamo mantenere viva la Vallemaggia? Qual è la vostra visione quando parlate di progettualità? Quali sono le proposte concrete, oltre alla critica delle iniziative intraprese da altri?

L’esperienza dell’area camper di Bignasco dimostra che avere il coraggio di decidere può portare risultati positivi. Quella che inizialmente poteva apparire come una scelta audace e contestata è diventata un’offerta apprezzata, capace di generare entrate per il Comune e di convivere con il territorio e i suoi abitanti.

Il confronto è benvenuto, così come le critiche. Ma anche il metodo conta. Un dibattito costruttivo non si alimenta soltanto attraverso continui interventi sulla stampa: richiede anche il confronto con chi lavora sui dossier e con chi deve assumersi la responsabilità di realizzare e gestire i progetti.

Cevio e la Vallemaggia hanno inoltre bisogno della fiducia del Cantone e dei partner che contribuiscono finanziariamente alla loro realizzazione. Questa fiducia non si rafforza alimentando l’immagine di un Comune perennemente diviso.

Arriva un momento nel quale una comunità deve decidere cosa vuole: limitarsi a conservare ciò che resta oppure costruire un futuro capace di rispondere alle esigenze della popolazione.

Il cambiamento può fare paura. Sappiamo ciò che lasciamo, ma non possiamo sapere con certezza cosa porteranno le nostre scelte. Eppure, senza cambiamento non possiamo rispondere alle esigenze di oggi e di domani. E per cambiare serve coraggio.

A Cevio è arrivato da tempo il momento di avere il coraggio di guardare avanti.

È mia intenzione contribuire all’evoluzione del Comune al quale appartengo, sostenendo iniziative capaci di creare servizi, luoghi d’incontro, opportunità per le famiglie e nuove ragioni per vivere e investire sul nostro territorio.

Voglio farlo contrastando l’immobilismo e la cultura del dubbio, mettendo al centro le opportunità e ciò che possiamo costruire per il futuro.

Per questo sostengo con convinzione due progetti distinti, che considero importanti per il futuro del nostro Comune: quello che riguarda l’area dell’ex piscina di Bignasco e quello che promuove il Lido Alpino Vallemaggia.



Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
piscina bignascoprogetti comunalivallemaggia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
1 gior
17
54

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
1 gior
9
54

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
98
198

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
2 gior
29
53

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
1 gior

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
66
146

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
1 gior
36
72

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
21 ore
16
66

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
3 gior
37

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
1 gior
10
49

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
LIVE
CONFINE
2 gior

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
LIVE
SVIZZERA
7 ore
10
71

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
85

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
1 gior
14
39

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
3 gior
16
39

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
4 gior
25

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
2 gior
35
170

È l'inizio della fine dell'era Trump

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
30
67

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
9 ore
15
44

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
3 gior
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero
LIVE
BERNA
2 gior
6
81

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
1 gior
12
88

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
1 gior
90
267

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
1 gior
7
46

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
1 gior
39
84

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
1 ora

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
18
22

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
1 gior
1
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
1 gior
27
55

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi
LIVE
NAZIONALE
2 gior
63
134

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
16
17

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel

Fine di un'era: Ronaldo se ne va
LIVE
LISBONA
2 gior
9
77

Fine di un'era: Ronaldo se ne va

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
9 ore
9
26

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione
LIVE
NEW YORK
2 gior
20

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
LIVE
CHIASSO
2 gior

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa
LIVE
EUROPA
2 gior
19
43

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)
LIVE
CANTONE
2 gior
8

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono
LIVE
LEAGUE ONE
18 ore
2
19

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio
LIVE
SAN BERNARDINO
2 gior
3
35

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
14
16

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail
LIVE
ITALIA
2 gior
6
42

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata
LIVE
CANTONE
2 gior
1
24

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
7
14

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
1 gior
4
4

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
LIVE
EUROPA
1 gior
9
52

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
LIVE
CANTONE
9 ore
3
18

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
4 ore
7
9

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI
LIVE
MERCATI
1 gior
10
42

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari
LIVE
GINEVRA
23 ore
32
56

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

ULTIME NOTIZIE OSPITE
13esima AVS, nessun rimedio a costo zero: perché la via dell’IVA è la più equa
LIVE
SARA DEMIR
2 ore
10

13esima AVS, nessun rimedio a costo zero: perché la via dell’IVA è la più equa

Sentirsi un costo
LIVE
CARMINE NICOLETTA
5 ore
6

Sentirsi un costo

La 13a AVS è garantita. No a un nuovo aumento dell’IVA!
LIVE
ELIA AGOSTINETTI
9 ore
1
21

La 13a AVS è garantita. No a un nuovo aumento dell’IVA!

Armi svizzere: la responsabilità non finisce con la vendita
LIVE
LORENZO ONDERKA
1 gior
1
16

Armi svizzere: la responsabilità non finisce con la vendita

L'Avs e le armi le paghino i poveri
LIVE
LUGANO
1 gior
3
29

L'Avs e le armi le paghino i poveri

Ticino, è ora di creare ricchezza. Non soltanto amministrare i disavanzi.
LIVE
LUCA FRASA
1 gior
7
18

Ticino, è ora di creare ricchezza. Non soltanto amministrare i disavanzi.

Finanze di Mendrisio e Preventivo 2027: è ora di fissare delle vere priorità
LIVE
MASSIMILIANO ROBBIANI
2 gior
1
9

Finanze di Mendrisio e Preventivo 2027: è ora di fissare delle vere priorità

La politica ticinese non è più al passo con i tempi e con i bisogni della nostra gente
LIVE
GIOVANNI ALBERTINI
2 gior
4
34

La politica ticinese non è più al passo con i tempi e con i bisogni della nostra gente

Cevio: progettare il futuro, non soltanto i cantieri
LIVE
FABIO CESALLI
2 gior
5

Cevio: progettare il futuro, non soltanto i cantieri

5'000 franchi al mese, famiglia di quattro persone: il conto non torna
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
5
34

5'000 franchi al mese, famiglia di quattro persone: il conto non torna