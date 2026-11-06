Armi svizzere: la responsabilità non finisce con la vendita

Ma quali garanzie avremmo che i controlli previsti siano efficaci e vengano applicati con gli stessi criteri a tutti, indipendentemente dal peso politico ed economico del Paese acquirente? Prendiamo il caso degli Stati Uniti, uno dei 36 Paesi partner. Washington è un importante fornitore militare di Israele, le cui operazioni a Gaza e in Cisgiordania sollevano gravi questioni di rispetto del diritto internazionale umanitario. E, come abbiamo sperimentato negli ultimi anni, è un partner estremamente difficile da gestire.