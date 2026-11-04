Le ragioni di una candidatura in Gran Consiglio
Moreno Colombo, Vicesindaco di Morbio Inferiore
In questi giorni molte persone mi hanno chiesto come mai mi ripresento per una candidatura in Gran Consiglio ma - soprattutto - se ho ancora le energie di qualche anno fa!
Sono profondamente convinto che dobbiamo avere gente pronta a lottare al servizio di questo nostro Cantone!
Non è solo perché l’uomo è percorso da passioni e ambizioni, ma è perché l’amore per il nostro paese ci spinge a lottare per il bene vero della nostra popolazione, un progresso costante, ma costante verso il benessere.
Ma lottare non basta!
Bisogna lottare con efficacia, perché le soluzioni di lungo termine, quelle che garantiscono sviluppo e crescita economica, e di conseguenza progresso sociale, saranno accettate dalla popolazione, che nel nostro paese da sempre prende le decisioni più importanti, solo se due condizioni sono adempiute.
La prima è la credibilità di chi fa le proposte, la seconda è l’impegno di spiegarne ragioni ed effetti.
Sono molti i temi che - in questo quadriennio che sta per terminare - non hanno ricevuto risposte oppure hanno ricevuto risposte molto parziali, quattro anni sciaguratamente trascorsi in discussioni pressoché inconcludenti e senza visioni strategiche in ogni ambito!
Qualche piccolo esempio: la nostra scuola (delle riforme non c’è traccia), la nostra sicurezza (chi difende oggi chi lavora ogni giorno), le nostre finanze (come attrarre nuovi contribuenti e riduzione concreta della spesa dello Stato), la nostra sanità (costi cassa malati il vero interrogativo) e il territorio (mare di burocrazia, risposte intempestive alla popolazione e mancanza di dialogo diretto con i cittadini in alcuni Uffici).
Ad esempio, trovo buona la recente proposta del Municipio di Mendrisio di mettere a disposizione – gratuitamente - della popolazione più anziana uno sportello che garantisce assistenza digitale e supporto nella gestione delle pratiche quotidiane.
Chi siederà nel nuovo Governo e nel nuovo Parlamento dovrà sapere conquistare un po’ di credibilità rispetto ad oggi!
Questa crescita di credibilità non è frutto del caso, ma di lavoro deciso e tenace, di una precisa strategia elaborata per crescere nel rispetto di tutte le forze politiche!
La si fa anche con semplicità, con la modestia di chi sa mettersi al servizio senza dimenticare di ascoltare la voce di una popolazione sempre più arrabbiata e delusa.
Con questo spirito mi sono messo a disposizione del Municipio di Morbio Inferiore nell’aprile 2024 e con la medesima volontà mi candido per il Gran Consiglio 2027-2031.