I signori della guerra

Il 29 novembre non voteremo se la Svizzera debba essere in grado di difendersi. Voteremo su una modifica che permetterebbe, a determinate condizioni, di esportare materiale bellico anche verso alcuni Paesi partner coinvolti in conflitti. Il Consiglio federale potrebbe inoltre derogare ai criteri d’autorizzazione in circostanze straordinarie. E non sarebbe più necessario chiedere in ogni caso una garanzia contro la riesportazione.

I sostenitori del sì parlano di sicurezza, industria e catene di approvvigionamento. Ma questa è anche una modifica voluta dall’industria bellica per ottenere più libertà di esportazione. Presentarla soltanto come una misura necessaria alla sicurezza significa lasciare in ombra l’interesse economico che la sostiene. E quando si parla di armi, quell’interesse non può venire prima della responsabilità di sapere a chi vendiamo e dove potranno finire.