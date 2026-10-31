L'esperienza non insegna (e invece dovrebbe insegnare)
MENDRISIO - Un ulteriore episodio scuote il mondo della scuola (in questo caso il CSIA) e ripropone interrogativi importanti sui tempi e sulle modalità di gestione di situazioni particolarmente sensibili da parte dei vertici del DECS (Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport).
Ciò che colpisce, ancora una volta, è una comunicazione che porta all'attenzione dell'opinione pubblica fatti estremamente gravi senza però chiarire sufficientemente responsabilità e contesto. Il risultato è che il sospetto rischia di estendersi indistintamente a un'intera categoria professionale.
Sono convinto che la stragrande maggioranza dei docenti e dei collaboratori impegnati nelle nostre scuole svolga il proprio lavoro con serietà e dedizione. Per questo motivo è necessario evitare che comportamenti individuali, qualora accertati, finiscano per compromettere la reputazione di centinaia di professionisti integerrimi.
La tutela delle vittime deve rimanere una priorità assoluta!
Nondimeno, la comunicazione istituzionale deve essere chiara, tempestiva e responsabile, affinché non si alimentino indiscriminatamente sospetti, paure e generalizzazioni.
Di fronte a fatti di questa natura, i cittadini hanno diritto a ricevere informazioni trasparenti sulle misure adottate dalle autorità e sulle responsabilità eventualmente accertate, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dallo Stato di diritto.
Proprio per tutelare sia le persone coinvolte sia i numerosi professionisti che operano correttamente all'interno del sistema scolastico, è auspicabile una riflessione urgente sulle modalità di comunicazione e di gestione di queste vicende.