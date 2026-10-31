L'esperienza non insegna (e invece dovrebbe insegnare)

Sono convinto che la stragrande maggioranza dei docenti e dei collaboratori impegnati nelle nostre scuole svolga il proprio lavoro con serietà e dedizione. Per questo motivo è necessario evitare che comportamenti individuali, qualora accertati, finiscano per compromettere la reputazione di centinaia di professionisti integerrimi.

La tutela delle vittime deve rimanere una priorità assoluta!

Nondimeno, la comunicazione istituzionale deve essere chiara, tempestiva e responsabile, affinché non si alimentino indiscriminatamente sospetti, paure e generalizzazioni.