Occorrerà tornare a dire onestamente ad allievi e famiglie se sono pronti, ponendo una domanda precisa: «Hai dimostrato di possedere le competenze necessarie?». Perché diciamolo senza giri di parole: senza i livelli servirà più qualità di prima. Servirà una scuola media che torni anche a fermare un ragazzo nel suo percorso formativo per consentirgli di consolidarsi e ripartire. Una scuola con una selezione orientativa fondata sui risultati verificabili al termine del percorso, per superare la struttura attuale, che oggi risulta anacronistica, dei corsi attitudinali in due materie. Licei, scuole specializzate e formazioni professionali, insomma tutto il postobbligo, richiedono preparazioni diverse certo, ma tutte solide e adeguate. Riconoscerlo significa assumersi una responsabilità educativa. La parola “selezione” può non piacere. Cancellarla dal vocabolario, però, non elimina le differenze nelle competenze: le nasconde, rimandando il problema al primo insuccesso. Attenzione, dunque, a non voler curare la febbre rompendo il termometro.

La vera inclusione consiste nell’offrire a ciascuno gli strumenti per raggiungere gli obiettivi richiesti. Servono il coraggio di definirli e requisiti di accesso al postobbligo più esigenti, chiari e applicati con coerenza. Altrimenti, abolendo la selezione precoce, rischieremo di rinunciare anche a preparare i nostri ragazzi e le loro famiglie a scelte consapevoli, oneste e concretamente praticabili.