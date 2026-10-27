Vietare i fuochi d’artificio o aumentare la coercizione preventiva sulle manifestazioni politico-sindacali?

Riteniamo anzitutto che la Costituzione Federale non vada appesantita da articoli relativi a temi come regolamentazioni specifiche inerenti, ad esempio, a frivoli fenomeni di intrattenimento. Essa dovrebbe bensì racchiudere concetti e indicazioni fondamentali riguardo al funzionamento e all’essenza dello Stato. Le problematiche sollevate dagli iniziativisti – per quanto valide – sono già risolvibili nell’ambito del controllo da parte degli enti cantonali e comunali, i quali peraltro possiedono già un apparato normativo rispetto al fenomeno dei fuochi di artificio.