Ticino: tra povertà e finanze pubbliche. Verso le favelas della Svizzera?

Come siamo arrivati fin qui? Negli ultimi vent'anni il mercato del lavoro ticinese è cambiato profondamente. La libera circolazione ha consentito alle imprese di attingere a un vasto bacino di manodopera oltreconfine, dove salari e costo della vita sono differenti. Un'opportunità economica per molte aziende. Ma quanto di questo vantaggio si è tradotto in salari adeguati e prospettive professionali per chi vive in Ticino?

