La rabbia non è una soluzione. La Svizzera ritrovi la via della concordanza

La Svizzera possiede uno straordinario patrimonio istituzionale: la concordanza. Un sistema costruito sulla convinzione che governare non significhi imporre la volontà del più forte, ma cercare soluzioni sufficientemente condivise da poter durare nel tempo. Il compromesso non è una sconfitta. Non significa rinunciare ai propri valori o accettare qualsiasi proposta. Significa riconoscere che nessuno possiede da solo tutte le risposte e che una soluzione imperfetta ma condivisa può essere migliore di una vittoria politica che lascia metà del Paese contro l'altra metà. Non dimentichiamo quanto la storia europea ci abbia insegnato sul pericolo delle società che smettono di dialogare. Le crisi economiche, le paure collettive e la sfiducia nelle istituzioni hanno contribuito, in passato, a creare condizioni favorevoli all'ascesa di movimenti autoritari e a conflitti devastanti. Non significa che oggi ci troviamo alla vigilia di una nuova guerra mondiale. Sarebbe un paragone improprio e allarmistico. Significa, però, che abbiamo il dovere di riconoscere alcuni meccanismi pericolosi prima che diventino incontrollabili.

Anche l'ascesa politica di Donald Trump negli Stati Uniti dovrebbe farci riflettere sulla forza di un consenso costruito attorno alla protesta contro il sistema e sulla facilità con cui il confronto democratico può trasformarsi in una contrapposizione permanente. Winston Churchill, che aveva conosciuto da vicino le conseguenze della guerra, ricordava che incontrarsi e parlarsi faccia a faccia è meglio che farsi la guerra. Una lezione che, pur nata nel contesto delle relazioni internazionali, conserva un significato profondo anche per la nostra convivenza democratica. Dobbiamo però avere anche il coraggio di dire qualcosa che forse oggi molti preferirebbero non sentire. I prossimi anni potrebbero essere difficili. L'Europa sta attraversando trasformazioni che mettono sotto pressione un modello di prosperità e sicurezza che per lungo tempo abbiamo considerato acquisito. Difenderlo richiederà investimenti, riforme, capacità di adattamento e, probabilmente, anche sacrifici.