Caso SNL e la memoria corta di Avanti con Ticino&Lavoro

Ho sempre svolto il mio lavoro con serietà e spirito costruttivo, senza rinunciare a esprimere opinioni e sollevare osservazioni. Le modalità del mio licenziamento, soprattutto l'assenza di un confronto autentico e di spiegazioni chiare, mi hanno lasciato la convinzione personale che il pensiero critico non fosse particolarmente gradito.