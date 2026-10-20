Il costo nascosto dei risparmi sull'educazione

E, con le dovute proporzioni, anche alle nostre latitudini sarebbe opportuno interrogarsi sulle priorità. Quando si tratta di risanare le finanze pubbliche, scuola e formazione finiscono spesso al centro delle misure di risparmio. In Ticino, per il 2027 sono previste riduzioni dei contributi cantonali di 5,5 milioni di franchi all'USI e di 1,3 milioni alla SUPSI. Nelle scuole medie si prevede inoltre di aumentare da 16 a 18 gli allievi nei gruppi di inglese di quarta in alcune sedi, per un risparmio stimato di appena 90'000 franchi...