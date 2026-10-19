Basta accusare la vittima d’essere aggressore

C’era mezzo milione di persone in piazza e a Parigi la polizia ha risposto con lacrimogeni nella metropolitana e cariche contro gruppi di liceali. In Francia, al 13 ottobre, quasi 8'000 persone erano state arrestate, l’86% dei quali minorenni; sabato altri 1'200 fermi. Inoltre, due denunce per aggressione sessuale, da parte di un manifestante e di una manifestante, pesano ora su agenti in servizio l’8 ottobre.