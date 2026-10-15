Ricetta Indipendente per rilanciare Mesocco: «Sostegno ai cittadini e più efficienza»

L’attuale politica del comune, però, non risparmia investimenti e sussidi con il pretesto di rilanciare turisticamente S. Bernardino, investimento plurimilionario per la ristrutturazione dell'ex stazione BM, per creare spazi vuoti oltretutto senza una visione di un utilizzo concreto, ampliamento della sede scolastica quando la natalità nel comune di Mesocco è negativa da anni (2025 / 4 nascite contro 20 decessi). Il regolamento edilizio è applicato secondo il fabbisogno delle persone influenti. Stessa cosa vale anche per il famoso Master Plan con tutte le zone di sicurezza e di protezione gestite a seconda delle necessità.

L’attuale Municipio si sta beando per gli investimenti in corso a San Bernardino ma finora non abbiamo potuto riscontrare una ricaduta economica sulle attività svolte dagli artigiani residenti in loco o almeno a livello regionale e finora non è stato in grado di creare occupazione per i nostri cittadini e artigiani.