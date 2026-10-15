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Ricetta Indipendente per rilanciare Mesocco: «Sostegno ai cittadini e più efficienza»

John Seghezzi, candidato sindaco e municipale 2027-2030
Ricetta Indipendente per rilanciare Mesocco: «Sostegno ai cittadini e più efficienza»
John Seghezzi
Ricetta Indipendente per rilanciare Mesocco: «Sostegno ai cittadini e più efficienza»
John Seghezzi, candidato sindaco e municipale 2027-2030
Sostegno ai Cittadini e Più Efficienza

MESOCCO - Mi sono candidato come indipendente per occupare la poltrona di sindaco ed eventualmente come municipale in quanto sono sicuro di poter portare nuove proposte per gestire in modo più efficiente l’amministrazione comunale.

Sicuramente molti di voi, causa anche dei diversi conflitti a livello planetario, hanno notato negli ultimi tempi un sostanziale cambiamento della vita quotidiana.
I continui aumenti dei premi della cassa malati, della corrente elettrica, del rincaro nel carrello della spesa lasciano il povero cittadino contribuente con un potere d’acquisto sempre più limitato.

L’attuale politica del comune, però, non risparmia investimenti e sussidi con il pretesto di rilanciare turisticamente S. Bernardino, investimento plurimilionario per la ristrutturazione dell'ex stazione BM, per creare spazi vuoti oltretutto senza una visione di un utilizzo concreto, ampliamento della sede scolastica quando la natalità nel comune di Mesocco è negativa da anni (2025 / 4 nascite contro 20 decessi). Il regolamento edilizio è applicato secondo il fabbisogno delle persone influenti. Stessa cosa vale anche per il famoso Master Plan con tutte le zone di sicurezza e di protezione gestite a seconda delle necessità.

L’attuale Municipio si sta beando per gli investimenti in corso a San Bernardino ma finora non abbiamo potuto riscontrare una ricaduta economica sulle attività svolte dagli artigiani residenti in loco o almeno a livello regionale e finora non è stato in grado di creare occupazione per i nostri cittadini e artigiani.

Qualsiasi fornitura di qualsiasi genere come pure grande parte della mano d’opera viene richiesta e fornita da paesi (nazioni) limitrofi e anche più lontani con zero ricaduta sulla nostra economia.
Da non dimenticare di sostenere e garantire alle nostre ditte la possibilità di poter prestare il loro operato sul territorio del comune.

Con gli Impianti di risalita siamo sempre rimasti alle solite promesse. Si farà qualche cosa in futuro? Difficilmente un imprenditore si assume un investimento che garantisce solo perdite. Questo è verificato in tutte le stazioni turistiche del canton Grigioni e Ticino dove i garanti sono i comuni o la regione che approfittano della ricaduta.

I nostri giovani non vengono riguardati destinando loro dei sussidi (abbonamenti per trasporti, contributi pasti) per garantire loro una formazione adeguata e minor spese per le famiglie. Solo investendo nella formazione dei nostri giovani potremo avere in futuro un comune dinamico e pronto ad assumersi in modo responsabile la crescita del paese.

Sarebbe pure auspicabile creare per dare loro la possibilità di avere spazi aggregativi alternativi a quelli esistenti destinati alle attività sia ludiche che sportive anche a livello amatoriale.
Se eletto vi garantirò il sostegno per quanto sopra elencato. Inoltre sosterrò le persone più fragili, famiglie con figli a carico, giovani e anziani.

Garantisco inoltre la mia piena disponibilità e il mio impegno per occuparmi delle vostre necessità o problematiche quotidiane in quanto sono attivo sul nostro territorio e vicino alla gente per qualsiasi necessità o bisogno.
Grazie per il vostro sostegno!

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