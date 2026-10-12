Lugano capitale della censura

Dopo un'occupazione, un incendio, due sgomberi e una deprecabile demolizione, l'assemblea nata al Centro sociale il Molino non ha smesso un giorno, nemmeno a quasi 5 anni e mezzo dall’ultimo tentativo di annientamento, di battersi perché in questa città ci sia più spazio per questi principi e meno per ingiustizie, discriminazioni e repressione.

Sconcerta la candida incredulità delle reazioni a divieti e chiusure, come se non si fosse ancora afferrato il concetto. Come se un gesto violento come uno sgombero con demolizione non fosse sufficiente a perlomeno sospettare che il governo di questa città sia a dir poco mediocre e se, come detto in quei momenti di rabbia in versi, «c’è forse una ragione per dire che sono fascisti?» (Fabio Pusterla, «Un sabato a Lugano»).