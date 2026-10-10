Il lavoro deve valere la pena. Ma deve anche esserci

Non parliamo soltanto di giovani alla ricerca delle prime esperienze professionali. Parliamo anche di uomini e donne con una famiglia, un affitto da pagare, i premi della cassa malati e le normali spese che arrivano puntualmente ogni mese. Immaginiamo una persona alla quale vengono prospettate due o tre settimane di lavoro. Accetta e magari, proprio perché si è impegnata, rinuncia a un'altra opportunità. Fa i propri conti pensando di poter contare su quel salario. Poi, dopo pochi giorni, arriva una telefonata: «Il lavoro è diminuito, da domani non abbiamo più bisogno di te».

