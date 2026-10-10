Cerca e trova immobili
Segnalaci
Lorenzo Onderka

Il lavoro deve valere la pena. Ma deve anche esserci

Lorenzo Onderka, sostenitore di Avanti con Ticino&Lavoro.
Il lavoro deve valere la pena. Ma deve anche esserci
Lorenzo Onderka
Il lavoro deve valere la pena. Ma deve anche esserci
Lorenzo Onderka, sostenitore di Avanti con Ticino&Lavoro.

La mozione di Avanti con Ticino&Lavoro accolta dal Gran Consiglio pone una domanda tanto semplice quanto importante: lavorando di più, starò davvero meglio finanziariamente?

È una domanda che merita di essere posta. Aumentare il proprio grado d'occupazione dovrebbe significare migliorare la propria situazione economica. Ma se il maggiore reddito viene in parte assorbito dall'aumento delle imposte, dalla diminuzione dei sussidi o dall'aumento di altri costi, il risultato può essere molto diverso da quello atteso.

È quindi giusto verificare, come chiede Avanti con Ticino&Lavoro, se il nostro sistema contenga disincentivi per chi vuole lavorare di più.

Credo però che questa riflessione debba essere allargata a un'altra realtà del nostro mercato del lavoro: il lavoro interinale. I numeri meritano attenzione. Tra il 1998 e il 2022 le ore di lavoro interinale in Ticino sono aumentate del 638%, contro il 248% a livello svizzero. Negli anni successivi il fenomeno si è ridimensionato rispetto a quel picco, ma rimane molto più importante rispetto ai livelli di partenza.

Non considero il lavoro interinale un male in sé. Le aziende hanno bisogno di flessibilità per affrontare picchi di produzione, sostituzioni o progetti di durata limitata. È una necessità economica che non possiamo ignorare. Ma anche la flessibilità dovrebbe avere un limite.

Non parliamo soltanto di giovani alla ricerca delle prime esperienze professionali. Parliamo anche di uomini e donne con una famiglia, un affitto da pagare, i premi della cassa malati e le normali spese che arrivano puntualmente ogni mese. Immaginiamo una persona alla quale vengono prospettate due o tre settimane di lavoro. Accetta e magari, proprio perché si è impegnata, rinuncia a un'altra opportunità. Fa i propri conti pensando di poter contare su quel salario. Poi, dopo pochi giorni, arriva una telefonata: «Il lavoro è diminuito, da domani non abbiamo più bisogno di te».

Per un'impresa può essere la conseguenza di un progetto cambiato, di un ordine posticipato o di una diversa organizzazione del lavoro. Per chi quella sera torna a casa, invece, la domanda è molto più concreta: come copro adesso quello che manca a fine mese? È qui che la parola flessibilità assume un significato diverso a seconda del lato dal quale la guardiamo. Le imprese hanno bisogno di flessibilità. Ma anche chi lavora ha bisogno di un minimo di sicurezza per poter programmare la propria vita e sostenere la propria famiglia.

E c'è un altro aspetto sul quale vale la pena riflettere. Quando il reddito da lavoro diventa troppo incerto, aumenta il rischio che una persona o una famiglia debba ricorrere agli aiuti pubblici. A quel punto una parte del costo della flessibilità non rimane più soltanto sulle spalle del lavoratore: rischia di essere trasferita anche alla collettività. In un Cantone con finanze pubbliche già sotto forte pressione, non è un aspetto secondario.

La mozione di Avanti con Ticino&Lavoro ha quindi il merito di riportare al centro un principio semplice: chi vuole lavorare di più non dovrebbe essere penalizzato per averlo fatto.

Facciamo allora un passo ulteriore. Pensiamo anche a chi vorrebbe semplicemente lavorare al 100%, ma passa da una missione all'altra senza sapere se potrà davvero contare sul lavoro che gli è stato prospettato. Le imprese hanno diritto alla flessibilità necessaria per competere. Ma chi lavora dovrebbe poter contare almeno su una ragionevole sicurezza quando accetta un impegno.

Flessibilità sì. Ma siamo sicuri che sia ancora equa quando il rischio finisce quasi sempre dalla stessa parte?

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
flessibilitàlavorolorenzo onderkamercato del lavoro
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»
LIVE
BELLINZONA
22 ore
9
77

Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
3 gior
5
31

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro
LIVE
BIASCA
1 gior

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»
LIVE
SAN GALLO
1 gior
11
81

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)
LIVE
VAUD
1 gior
45
229

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento
LIVE
CANTONE
19 ore
80
213

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento

Bottigliate in testa: il video shock
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Bottigliate in testa: il video shock

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»
LIVE
CANTONE
7 ore
25

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»
LIVE
CANTONE
1 gior
114
295

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
2 gior
77
154

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
2 gior
14

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
18

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
2 gior
15
39

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
2 gior
51
124

«Un'altra volpe nel pollaio»

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
2 gior
22
22

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no
LIVE
SVIZZERA
18 ore
80
141

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
2 gior
7
28

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»
LIVE
LUGANO
1 gior

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
20

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
16

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
12
44

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino
LIVE
CANTONE
1 gior
10
26

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
2 gior

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro
LIVE
ITALIA
1 gior
6
33

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera
LIVE
ROMANIA / SVIZZERA
1 gior

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso
LIVE
VAUD / VALLESE
20 ore
15
58

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo
LIVE
CANTONE
1 gior
67
123

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
2 gior

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà
LIVE
FIFA
1 gior
11
74

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
2 gior
22

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato
LIVE
CANTONE
1 gior
25
34

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse
LIVE
CANTONE
23 ore
4

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
3
17

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga
LIVE
LUGANO
2 gior
78
70

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
2 gior
1
13

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
2 gior
16
22

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni
LIVE
ITALIA
2 gior
18

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti
LIVE
CANTONE
21 ore
7
20

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
16

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»

Tre nuovi dottori su quattro arrivano dall'estero: «Così non è sostenibile»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
33
130

Tre nuovi dottori su quattro arrivano dall'estero: «Così non è sostenibile»

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»
LIVE
ZURIGO
2 gior
7
40

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»
LIVE
BELLINZONA
22 ore
30
59

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»

È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa
LIVE
NORVEGIA
1 gior
16
46

È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
3 gior
6
52

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero
LIVE
SVIZZERA
1 gior
75
134

Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»
LIVE
LUGANO
1 gior

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista
LIVE
CASLANO
20 ore
1
10

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
6
44

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»

Nuovo format, Marquez non ci sta: «La mia carriera è finita»
LIVE
MOTOMONDIALE
1 gior
1
14

Nuovo format, Marquez non ci sta: «La mia carriera è finita»

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Ma un operaio comunale esiste ancora nel Quartiere di Gorduno?
LIVE
SANDRO FORA
7 ore
2
13

Ma un operaio comunale esiste ancora nel Quartiere di Gorduno?

Riformare i criteri di nomina dei CdA è una necessità aziendale e politica
LIVE
CARLO ZOPPI
23 ore
2
4

Riformare i criteri di nomina dei CdA è una necessità aziendale e politica

Piero Marchesi ascolti anche le esigenze del Mendrisiotto
LIVE
LORENZO CAVAGLIOTTI
1 gior
19

Piero Marchesi ascolti anche le esigenze del Mendrisiotto

Cosa aspetta il Municipio di Bellinzona a togliere le scritte "Fortezza"?
LIVE
SANDRO FORA
2 gior
7
62

Cosa aspetta il Municipio di Bellinzona a togliere le scritte "Fortezza"?

Costi della salute, il Ticino deve osare di più
LIVE
CANTONE
2 gior
13
22

Costi della salute, il Ticino deve osare di più

Fisioterapia: difendiamo chi cura, non il business dei volumi
LIVE
GIOVANNI ALBERTINI
2 gior
3
15

Fisioterapia: difendiamo chi cura, non il business dei volumi

Dal raddoppio storico al seggio perduto: la Lega si rialzi ritornando tra la gente
LIVE
MASSIMILIANO ROBBIANI
2 gior
4
20

Dal raddoppio storico al seggio perduto: la Lega si rialzi ritornando tra la gente

Daniele Caverzasio candidato per il Governo? Assolutamente sì!
LIVE
CANTONE
2 gior
2
13

Daniele Caverzasio candidato per il Governo? Assolutamente sì!

Serve un Municipio che ascolti e risolva i problemi della gente
LIVE
PAOLO BALZARI
3 gior
1
14

Serve un Municipio che ascolti e risolva i problemi della gente

Prevenzione oncologica: il primo passo è questo
LIVE
FRANCESCO MEANI
3 gior

Prevenzione oncologica: il primo passo è questo